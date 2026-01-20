Viral Video: బిడ్డ కోసం సింహంలా పోరాడిన కొండముచ్చు.. ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు!
ఈ వీడియోలో అద్భుతమైన సంఘటన చూడండి. ప్రకృతిలోని అపురూప దృశ్యం మీ మనసును హత్తుకుంటుంది.
నెటిజన్ల మనసు గెలుచుకుంటున్న ఒక ఉత్కంఠభరితమైన దృశ్యం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో, ఒక పిల్ల కొండముచ్చు హై-టెన్షన్ విద్యుత్ తీగపై చిక్కుకుపోయి, సమీపంలోని పైకప్పుపైకి ఎలా దూకాలో తెలియక బిక్కుబిక్కుమంటూ కనిపిస్తుంది. ఆ చిన్న ప్రాణి భయంతో వణుకుతూ తన శక్తినంతా ఉపయోగించి ప్రయత్నించినప్పటికీ, అది సాధ్యపడలేదు.
అయితే, తన బిడ్డకు ప్రమాదం వాటిల్లడం ఆ తల్లి కొండముచ్చుకు ఇష్టం లేదు. ఎటువంటి భయం లేకుండా అది తక్షణమే రంగంలోకి దిగింది. ఏమాత్రం తడబాటు లేకుండా, అత్యంత జాగ్రత్తగా ఆ విద్యుత్ తీగను సమీపించి, రెప్పపాటు కాలంలో తన బిడ్డ ప్రాణాన్ని కాపాడింది. మృత్యువు అంచున ఉన్న ఆ పరిస్థితి, కేవలం ఆ తల్లి ధైర్యం మరియు మాతృత్వ సహజ గుణం వల్ల ఒక అద్భుతమైన రెస్క్యూ ఆపరేషన్గా మారింది.
ఈ అద్భుతమైన వీడియోను కొద్ది రోజుల క్రితమే @Thebestfigen అనే యూజర్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ 'X'లో పంచుకోగా, అప్పుడే దీనికి మిలియన్ల కొద్దీ వ్యూస్ మరియు వేల సంఖ్యలో లైక్స్ వస్తున్నాయి. ఆ తల్లి కొండముచ్చు ధైర్యాన్ని మరియు మాతృత్వ ప్రేమని చూసి నెటిజన్లు ఆశ్చర్యంతో ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
జంతువుల్లో ఉండే అసాధారణమైన రక్షణ స్వభావానికి మరియు సహజ సిద్ధమైన తెలివితేటలకు ఈ దృశ్యం ఒక నిదర్శనం. క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో అవి కూడా ఊహించని హీరోలుగా మారుతాయని ఈ వీడియో నిరూపిస్తోంది.