Aircraft Crash: ప్రయాగ్రాజ్లో కుప్పకూలిన మిలిటరీ శిక్షణ విమానం.. చెరువులో పడ్డ ఎయిర్క్రాఫ్ట్..!
ప్రయాగ్రాజ్లో ఆర్మీ శిక్షణ విమానం కూలిపోయింది. కేపీ కాలేజీ సమీపంలోని చెరువులో పడ్డ మైక్రోలైట్ విమానం. ఇద్దరు పైలట్లు సురక్షితం. ప్రమాదంపై దర్యాప్తుకు ఆదేశించిన అధికారులు.
Aircraft Crash: ఉత్తర్ప్రదేశ్ రాష్ట్రం ప్రయాగ్రాజ్లో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఆర్మీకి చెందిన ఒక మైక్రోలైట్ శిక్షణ విమానం (Microlight Aircraft) సాధారణ విన్యాసాలు నిర్వహిస్తుండగా సాంకేతిక లోపంతో కుప్పకూలింది. స్థానిక కేపీ కాలేజీ సమీపంలోని ఒక చెరువులో ఈ విమానం పడిపోయినట్లు అధికారులు ధృవీకరించారు.
విమానం కూలుతున్న సమయంలో అందులోని ఇద్దరు పైలట్లు అప్రమత్తమై ప్రాణాపాయం నుండి సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. విమానం జనవాసాలు లేని చోట, చెరువులో పడటంతో పౌర ఆస్తులకు ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లలేదు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ఆర్మీ మరియు స్థానిక అధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.
ఈ ప్రమాదానికి గల ఖచ్చితమైన కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదు. అయితే, ఇటీవలి కాలంలో ఎయిర్ ఫోర్స్ శిక్షణ విమానాలు తరచూ ప్రమాదాలకు గురవుతుండటంపై ఉన్నతాధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనపై సమగ్ర దర్యాప్తు జరపాలని, లోపాలను గుర్తించాలని ఎయిర్ ఫోర్స్ కోర్టు అధికారులను ఆదేశించింది.