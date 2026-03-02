  • Menu
Middle East War: భారత్ హై అలర్ట్.. రాష్ట్రాలకు కేంద్ర ఇంటెలిజెన్స్ కీలక ఆదేశాలు!

Highlights

Middle East War: ఇజ్రాయెల్, అమెరికా మరియు ఇరాన్ మధ్య ముదురుతున్న యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచాన్ని వణికిస్తుండగా, భారత ప్రభుత్వం ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టింది.

Middle East War: ఇజ్రాయెల్, అమెరికా మరియు ఇరాన్ మధ్య ముదురుతున్న యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచాన్ని వణికిస్తుండగా, భారత ప్రభుత్వం ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టింది. పశ్చిమాసియాలో మారుతున్న పరిణామాల ప్రభావం దేశీయంగా శాంతిభద్రతలపై పడకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని రాష్ట్రాలను అప్రమత్తం చేసింది.

రాష్ట్రాలకు ఇంటెలిజెన్స్ అలర్ట్:

యుద్ధం నేపథ్యంలో దేశంలో ఎక్కడా అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా చూడాలని కేంద్ర ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో (IB) రాష్ట్రాల పోలీస్ శాఖలకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా సున్నితమైన ప్రాంతాల్లో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేయాలని సూచించింది.

సోషల్ మీడియాపై డేగ కన్ను:

యుద్ధానికి సంబంధించి సోషల్ మీడియా వేదికగా విద్వేష ప్రచారాలు, తప్పుడు వార్తలు (Fake News) వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉందని కేంద్రం హెచ్చరించింది.

విద్వేష ప్రసంగాలు: సమాజంలో ఉద్రిక్తతలు పెంచే విధంగా ఉండే ప్రసంగాలపై నిఘా పెట్టాలి.

డిజిటల్ మానిటరింగ్: ఫేస్‌బుక్, ఎక్స్ (ట్విట్టర్), వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో జరిగే ప్రచారాలను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలి.

ముందస్తు చర్యలు: శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్రాలను ఆదేశించింది.

ప్రజలకు విజ్ఞప్తి:

అంతర్జాతీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో ప్రజలు సంయమనం పాటించాలని, సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ధృవీకరించని సమాచారాన్ని నమ్మవద్దని అధికారులు కోరుతున్నారు. యుద్ధ వాతావరణాన్ని సాకుగా చూపి మతపరమైన లేదా రాజకీయపరమైన విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టే వారిపై ఉక్కుపాదం మోపాలని కేంద్రం నిశ్చయించుకుంది.

