Mandakrishna Madiga Demands లావణ్య మృతికి కారణమైన ప్రణయ్ తేజను కఠినంగా శిక్షించాలి: మందకృష్ణ మాదిగ డిమాండ్
జూనియర్ డాక్టర్ లావణ్య ఆత్మహత్య కేసులో నిందితుడు ప్రణయ్ తేజను కఠినంగా శిక్షించాలని మందకృష్ణ మాదిగ డిమాండ్ చేశారు. గద్వాల జిల్లాలో బాధితురాలి కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
దళిత బిడ్డ, జూనియర్ డాక్టర్ లావణ్య ఆత్మహత్య ఉదంతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలకలం రేపుతోంది. ప్రేమ పేరుతో వంచించి, ఒక నిండు ప్రాణం బలి కావడానికి కారణమైన నిందితుడు ప్రణయ్ తేజను ప్రభుత్వం కఠినంగా శిక్షించాలని ఎమ్మార్పీఎస్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు మందకృష్ణ మాదిగ డిమాండ్ చేశారు.
బాధిత కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన మందకృష్ణ
ఆదివారం జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా మానవపాడు మండలం జల్లాపురం గ్రామంలో లావణ్య కుటుంబాన్ని మందకృష్ణ మాదిగ పరామర్శించారు. లావణ్య చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించిన ఆయన, వారి కుటుంబ సభ్యులకు ధైర్యం చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రభుత్వ తీరుపై మండిపడ్డారు.
ప్రేమ పేరిట వంచన.. దళిత బిడ్డలకే శాపమా?
ఈ సందర్భంగా మందకృష్ణ మాదిగ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు:
కుట్రపూరిత ప్రేమ: ప్రేమ పేరుతో నమ్మించి, మోసం చేయడం వల్లే నేడు దళిత అమ్మాయిల ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
కఠిన విచారణ: నిందితుడు జైల్లో ఉన్నప్పుడే ప్రభుత్వం పూర్తిస్థాయి విచారణ జరిపి, బాధితులకు న్యాయం చేయాలని కోరారు.
కుల వ్యవస్థపై ధ్వజం: దేశంలోని కుల వ్యవస్థ దళిత బిడ్డలకు శాపంగా మారిందని, ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్న వారిలో 90 శాతం మంది దళిత బిడ్డలే ఉండటం ఆందోళనకరమని అన్నారు.
అధికారుల నిర్లక్ష్యంపై ఆగ్రహం
లావణ్య మరణించి వారం రోజులు గడుస్తున్నా, స్థానిక ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ లేదా జిల్లా ఉన్నతాధికారులు బాధితురాలి కుటుంబాన్ని పరామర్శించకపోవడంపై మందకృష్ణ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తల్లిదండ్రులు ఎన్నో ఆశలతో చదివించుకుంటే, ఇలాంటి మోసగాళ్ల వల్ల ప్రాణాలు తీసుకోవద్దని యువతులకు ఆయన సూచించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మార్పీఎస్ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి శివ, ఎంఎస్ఎఫ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కార్తీక్, జిల్లా అధ్యక్షుడు పోగుల రాజేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.