Ajit Pawar Plane Crash: అజిత్ పవార్ మృతి వెనుక కుట్ర? మమతా బెనర్జీ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. సుప్రీంకోర్టు విచారణకు డిమాండ్!
Ajit Pawar Plane Crash: మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి, ఎన్సీపీ అధినేత అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదంలో మరణించడంపై పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తూనే, తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు.
Ajit Pawar Plane Crash: మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి, ఎన్సీపీ అధినేత అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదంలో మరణించడంపై పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తూనే, తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. బారామతి విమాన ప్రమాదం వెనుక కుట్ర కోణం ఉండవచ్చని ఆమె అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనపై సుప్రీంకోర్టు పర్యవేక్షణలో (Supreme Court Monitored Probe) ఉన్నత స్థాయి దర్యాప్తు జరపాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు.
దర్యాప్తు సంస్థలపై నమ్మకం లేదు: దీదీ
కోల్కతాలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మమతా బెనర్జీ మాట్లాడుతూ.. దేశంలోని ఇతర దర్యాప్తు సంస్థలపై తమకు నమ్మకం లేదని స్పష్టం చేశారు. "ప్రస్తుతం ఉన్న దర్యాప్తు సంస్థలు తమ స్వయంప్రతిపత్తిని కోల్పోయాయి. మాకు కేవలం అత్యున్నత న్యాయస్థానంపై మాత్రమే విశ్వాసం ఉంది. అందుకే సుప్రీంకోర్టు పర్యవేక్షణలోనే విచారణ జరగాలి" అని విజ్ఞప్తి చేశారు. అజిత్ పవార్ ఇటీవలే బీజేపీని వీడాలని యోచిస్తున్నారన్న ప్రచారాన్ని ఈ సందర్భంగా ఆమె గుర్తు చేశారు.
రాజకీయ నాయకుల భద్రతపై ఆందోళన
ఈ ప్రమాదం దేశంలోని రాజకీయ నాయకుల భద్రతపై అనేక ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతోందని మమతా బెనర్జీ అన్నారు. అజిత్ పవార్ వంటి కీలక నేత ప్రయాణిస్తున్న విమానం ప్రమాదానికి గురవ్వడం సామాన్యమైన విషయం కాదని, దీని వెనుక అసలు నిజాలు బయటకు రావాలని ఆమె కోరారు.
ఏకమైన విపక్షాలు - లాలూ, కాంగ్రెస్ డిమాండ్
మమతా బెనర్జీ వ్యాఖ్యలకు ఇతర విపక్ష నేతలు కూడా మద్దతు పలికారు:
లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ (RJD): అజిత్ పవార్ మృతిపై సమగ్ర దర్యాప్తు జరగాలని, ఇది దేశానికి తీరని లోటని ఆయన పేర్కొన్నారు.
గౌరవ్ గొగొయ్ (Congress): ఈ ఘటనపై పారదర్శకమైన దర్యాప్తు జరపాలని, ప్రజల్లో ఉన్న అనుమానాలను నివృత్తి చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
మొత్తానికి అజిత్ పవార్ మరణం ఇప్పుడు రాజకీయ రంగు పులుముకుంది. అధికార, విపక్షాల మధ్య ఈ ప్రమాదం పెద్ద దుమారాన్నే రేపుతోంది.