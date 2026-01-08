  • Menu
Home  > జాతీయం

Makar Sankranti 2026: ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం అంటే ఏంటి? ఈ సమయంలో దానధర్మాలు ఎందుకు చేయాలి?

Makar Sankranti 2026: ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం అంటే ఏంటి? ఈ సమయంలో దానధర్మాలు ఎందుకు చేయాలి?
x
Highlights

మకర సంక్రాంతి 2026 తేదీ, విశిష్టత మరియు ఆచారాల వివరాలు. ఈ పండుగ కుటుంబ అనుబంధాలను ఎలా బలపరుస్తుందో మరియు ఉత్తరాయణ ప్రాముఖ్యతను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

భారతీయ పండుగలలో చాలా వరకు తిథుల (చాంద్రమానం) ఆధారంగా నిర్ణయించబడతాయి, అయితే మకర సంక్రాంతి మాత్రం ఇందుకు భిన్నం. ఇది సూర్యుని గమనం (సౌరమానం) ఆధారంగా జరుపుకునే పండుగ. ఈ ప్రత్యేకతే భారతీయ ఆచారాలలో సంక్రాంతికి ఒక విశిష్ట స్థానాన్ని కల్పిస్తుంది.

అంతేకాకుండా, సంక్రాంతి పండుగలో 'కుటుంబానికే మొదటి ప్రాధాన్యత'. అనేక ఇతర పండుగలలో ఆధ్యాత్మిక, సామాజిక అంశాలు కలగలిసి ఉన్నప్పటికీ, సంక్రాంతి మాత్రం కుటుంబాల కలయికనే ప్రధాన లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది. చదువు కోసమో లేదా ఉద్యోగ రీత్యా ఎక్కడ ఉన్నా, సంక్రాంతికి మాత్రం అంతా సొంతూళ్లకు చేరుకుంటారు. ఇది మన సాంస్కృతిక వారసత్వానికి పునాది అయిన కుటుంబ వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.

మకర సంక్రాంతి అంటే ఏమిటి?

సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించడాన్నే మకర సంక్రాంతి అంటారు. ఆకాశంలో జరిగే ఈ మార్పు అత్యంత శుభప్రదమైనది. ఇది చెడు నుండి మంచికి, ప్రతికూలత నుండి సానుకూలతకు, మరియు స్వార్థం నుండి త్యాగానికి చిహ్నంగా భావించబడుతుంది.

తెలుగు సంస్కృతి మరియు విలువల గొప్పతనాన్ని చాటిచెప్పే ఈ పండుగ మనకు వీటిని గుర్తు చేస్తుంది:

  • అశాంతి బదులు శాంతి
  • సందేహం బదులు విశ్వాసం
  • "నాది" అనే భావన నుండి "మనది" అనే భావన వైపు పయనం
  • అధర్మం నుండి ధర్మం వైపు మార్పు

మకర సంక్రాంతి అనేది అంతర్గత మార్పుకు, వ్యక్తిత్వ వికాసానికి మరియు ప్రపంచ శాంతికి సంకేతం. వ్యక్తులు మంచిగా మారినప్పుడు, సమాజం మరియు ఈ గ్రహం క్రమంగా సామరస్యం వైపు పయనిస్తాయని చెబుతారు.

మకర సంక్రాంతి 2026 ఎప్పుడు: జనవరి 14 లేదా 15?

ప్రతి ఏటా పుష్య మాసంలో, చలి తీవ్రంగా ఉన్న సమయంలో జనవరిలో ఈ పండుగ వస్తుంది. 2026లో, సూర్యుడు జనవరి 14న ఉత్తరాయణంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు.

అయినప్పటికీ, సూర్య సంక్రమణ సమయాన్ని బట్టి కొంతమంది పండితులు జనవరి 15, 2026న పండుగ జరుపుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ రోజు నుండి స్వర్గ ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయని, అందుకే ఇది అత్యంత శుభప్రదమైనదని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

ఉత్తరాయణ ఆధ్యాత్మిక విశిష్టత

సూర్యుడు ఉత్తర దిశగా ప్రయాణించడాన్నే ఉత్తరాయణం అంటారు. ఈ కాలాన్ని పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. శాస్త్రాల ప్రకారం ఈ సమయం కింది వాటికి అత్యంత అనుకూలమైనది:

  • దానధర్మాలు చేయడం
  • ఆధ్యాత్మిక సాధన మరియు భక్తి
  • పితృ దేవతలకు తర్పణాలు వదలడం

ఖగోళ శాస్త్రం ప్రకారం, సూర్యుడు గ్రహాలన్నింటికీ కేంద్ర బిందువు. ఆధ్యాత్మికంగా సూర్యుడిని జీవనానికి మరియు శక్తికి మూలధారంగా పూజిస్తారు.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి సంబరాలు

తెలుగు ప్రాంతాల్లో మకర సంక్రాంతి అతిపెద్ద పండుగ. ఇది భోగి, సంక్రాంతి, మరియు కనుమ అని మూడు రోజుల పాటు జరుగుతుంది. ప్రతి ఇల్లు బంధుమిత్రులు, అతిథులు మరియు పండుగ సందడితో కళకళలాడుతుంది.

పంటలు చేతికి వచ్చే సమయం కాబట్టి దీనిని 'రైతుల పండుగ' అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ సమయంలో పల్లెలు ఎంతో అందంగా కనిపిస్తాయి:

  • ఇళ్ల ముందు రంగురంగుల రంగవల్లికలు, గొబ్బెమ్మలు
  • ధాన్యపు రాశులు మరియు పచ్చని పొలాలు
  • జానపద కళాకారులు, హరిదాసులు మరియు గంగిరెద్దుల ఆటలు

సంక్రాంతికి కొన్ని వారాల ముందే ఇళ్ల ముందు బియ్యపు పిండి ముగ్గులు వేయడం, పొలాల నుండి ఎడ్ల బండ్లపై ధాన్యం బస్తాలు రావడం కనిపిస్తుంది.

సంక్రాంతిని అందంగా మార్చే ఆచారాలు

  • పాత వస్తువులను కాల్చివేసి, కొత్త ప్రారంభాన్ని ఆహ్వానించే 'భోగి మంటలు'
  • పిల్లల కోసం 'భోగి పళ్లు' పోసే వేడుక
  • అత్తగారింటికి కొత్త అల్లుడి రాక
  • ఎడ్ల బండి పందాలు, ముగ్గుల పోటీలు మరియు గ్రామీణ క్రీడలు

ఈ ఆచారాలన్నీ సంతోషానికి, కృతజ్ఞతకు మరియు ఐక్యతకు నిదర్శనాలు.

దానాలు మరియు ప్రార్థనలు

ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలో దానధర్మాలకు పెద్ద పీట వేస్తారు. ప్రజలు తమ శక్తి కొలది వీటిని దానం చేస్తారు:

  • పంటలు, పండ్లు, కూరగాయలు
  • వస్త్రాలు, వెదురు, చెరకు
  • నువ్వులు మరియు గోధుమలు

మకర సంక్రాంతి నాడు చేసే దానాలకు దైవ ఆశీస్సులు లభిస్తాయని నమ్ముతారు.

ఈ రోజున ప్రజలు చేసే ఇతర పనులు:

  • సమృద్ధికి చిహ్నంగా పాలు పొంగించడం
  • సూర్యారాధన
  • పితృ తర్పణాలు

అన్ని సంక్రాంతి రోజుల్లో తర్పణం ఇవ్వవచ్చు, కానీ మకర సంక్రాంతి నాడు ఇవ్వడం తప్పనిసరిగా భావిస్తారు.

మకర సంక్రాంతి 2026 సారాంశం

మకర సంక్రాంతి అనేది కేవలం ఒక పండుగ మాత్రమే కాదు—ఇది జీవితాన్ని, ప్రకృతిని, కృతజ్ఞతను జరుపుకునే ఒక వేడుక. మన మూలాలను మర్చిపోకుండా ఆశావాదంతో, సామరస్యంతో మరియు ధర్మంతో ముందుకు సాగాలని ఇది మనకు గుర్తు చేస్తుంది.

రాబోయే మకర సంక్రాంతి 2026 ప్రతి ఇంట్లో శాంతి, సమృద్ధి, ఆరోగ్యం మరియు ఆనందాన్ని నింపాలని కోరుకుందాం.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick