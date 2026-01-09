ఛత్తీస్గఢ్లో మావోయిస్ట్ పార్టీకి మరో ఎదురుదెబ్బ.. పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయిన 63 మంది నక్సలైట్లు
ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో మావోయిస్టు పార్టీకి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ప్రభుత్వం చేపడుతున్న అభివృద్ధి పనులకు, పోలీసుల వ్యూహాలకు ఆకర్షితులైన 63 మంది నక్సలైట్లు గురువారం దంతేవాడ పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు. వీరంతా దంతేవాడ పోలీసు సూపరింటెండెంట్ (SP) గౌరవ్ రాయ్ సమక్షంలో తమ ఆయుధాలను వదిలి జనజీవన స్రవంతిలో కలిశారు.
లొంగిపోయిన వారిలో కీలక నేతలు ఉండటం గమనార్హం. మొత్తం 63 మందిలో 36 మందిపై ప్రభుత్వం గతంలో భారీ రివార్డులను ప్రకటించింది. వీరిపై ఉన్న మొత్తం రివార్డు విలువ సుమారు రూ. 1.17 కోట్లు ఉంటుందని పోలీసులు ధ్రువీకరించారు. మిగిలిన వారు పార్టీలో వివిధ విభాగాల్లో క్రియాశీలకంగా పనిచేస్తున్నట్లు సమాచారం.
లొంగుబాటుకు కారణాలు:
పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. మావోయిస్టు పార్టీ సిద్ధాంతాల పట్ల విరక్తి చెందడం, అంతర్గత వివక్ష, మరియు ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న 'లోన్ వర్రాటు' (తిరిగి రండి) వంటి పునరావాస కార్యక్రమాల పట్ల నమ్మకంతో వీరు లొంగిపోయారు. హింసను వదిలి సాధారణ పౌరులుగా జీవించాలనుకుంటున్నట్లు వారు ఎస్పీకి వివరించారు.
పునరావాసం కల్పిస్తాం - ఎస్పీ గౌరవ్ రాయ్:
లొంగిపోయిన నక్సలైట్లకు ప్రభుత్వం తరపున అందే అన్ని రకాల ప్రయోజనాలను కల్పిస్తామని ఎస్పీ గౌరవ్ రాయ్ తెలిపారు. తక్షణ సహాయం కింద వారికి నగదును అందజేశారు. ఇంకా అడవుల్లో ఉన్న వారు హింసా మార్గాన్ని వీడి లొంగిపోవాలని ఆయన ఈ సందర్భంగా పిలుపునిచ్చారు.