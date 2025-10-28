ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్టులో బస్సు దగ్ధం.. ప్రమాదం సమయంలో బస్సు పక్కనే ఉన్న విమానం
ఢిల్లీలోని ఇందిరా గాంధీ అంతర్జాతీయ (ఐజీఐ) విమానాశ్రయంలో ఈరోజు పెను ప్రమాదం తప్పింది.
ఢిల్లీలోని ఇందిరా గాంధీ అంతర్జాతీయ (ఐజీఐ) విమానాశ్రయంలో ఈరోజు పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఎయిర్పోర్టులోని టర్మినల్ 3 వద్ద **ఎయిరిండియా (Air India)**కు చెందిన బస్సులో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగి దగ్ధమైంది.
బస్సు దగ్ధమైన సమయంలో, అది ఒక విమానానికి అత్యంత సమీపంలో ఉంది. దీంతో అగ్నిప్రమాదం విమానానికి లేదా ఇతర విమానాశ్రయ ఆస్తులకు వ్యాపించి ఉంటుందేమోనని అధికారులు భయపడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపు చేశారు.
ఈ ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో బస్సులో ఎలాంటి ప్రయాణికులు లేకపోవడంతో అధికారులు, ఎయిర్పోర్టు సిబ్బంది ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. కేవలం బస్సు మాత్రమే దగ్ధమైంది. ఈ ఘటనపై ఎయిర్పోర్టు అధికారులు, ఎయిరిండియా విచారణకు ఆదేశించారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.
