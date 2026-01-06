నాగలి పట్టాల్సిన చేతుల్లో తుపాకులు.. మహారాష్ట్ర రైతులకు తప్పని చిరుత తిప్పలు
సాధారణంగా రైతు అంటే చేతిలో నాగలి, నెత్తిన తలపాగాతో కనిపిస్తారు. కానీ మహారాష్ట్రలోని అహల్యానగర్ జిల్లాలో మాత్రం దృశ్యం ఇందుకు భిన్నంగా ఉంది. ఇక్కడి రైతులు వ్యవసాయ పనుల కోసం పొలానికి వెళ్లేటప్పుడు నాగలితో పాటు తుపాకీని కూడా వెంట తీసుకెళ్తున్నారు. ఇది విలాసం కోసం కాదు.. తమ ప్రాణాలను కాపాడుకోవడం కోసం!
పొలాల్లో చిరుతల స్వైరవిహారం
అహల్యానగర్ జిల్లాలోని ఖుద్సర్, పాథ్రే, మైగావ్, మంజరి వంటి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చిరుత పులుల సంచారం విపరీతంగా పెరిగింది. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంతాల్లో సుమారు 20 నుంచి 25 చిరుతలు స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్నాయని అంచనా. పొలాల్లో పని చేస్తున్న సమయంలో చిరుతలు హఠాత్తుగా దాడులు చేస్తుండటంతో రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలు హడలెత్తిపోతున్నారు.
కూలీలు రావడం లేదు.. పనులు ఆగకూడదు!
చిరుతల దాడుల భయంతో వ్యవసాయ కూలీలు పొలాలకు రావడానికి నిరాకరిస్తున్నారు. దీనివల్ల సాగు పనులు ఆగిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో, కూలీలకు ధైర్యం చెప్పడానికి మరియు ఆత్మరక్షణ కోసం రైతులు లైసెన్స్ ఉన్న తుపాకులతో పొలాలకు వస్తున్నారు. పక్కన తుపాకీ పట్టుకుని ఒకరు కాపలా ఉంటే తప్ప, మరొకరు పని చేయలేని దుస్థితి నెలకొంది.
అధికారుల చొరవ ఏది?
తమ ప్రాంతంలో చిరుతల బెడద విపరీతంగా ఉందని, అటవీ శాఖ అధికారులు తక్షణమే స్పందించి బోన్లు ఏర్పాటు చేయాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. పగటిపూట కూడా బయటకు రావాలంటే ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకోవాల్సి వస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పంట చేతికొచ్చే సమయంలో ఈ వన్యప్రాణుల దాడులు తమ జీవనోపాధిని దెబ్బతీస్తున్నాయని రైతులు వాపోతున్నారు.