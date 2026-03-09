ChatGPT: విద్యార్థుల కోసం ‘చాట్జీపీటీ’ వాడిన టీచర్లు.. మహారాష్ట్రలో 81 మంది ఎగ్జామ్ స్టాఫ్ సస్పెండ్!
ChatGPT: పరీక్షల్లో విద్యార్థులు కాపీయింగ్ చేయడానికి కొత్త టెక్నాలజీని వాడుతున్నారని విన్నాం..
ChatGPT: పరీక్షల్లో విద్యార్థులు కాపీయింగ్ చేయడానికి కొత్త టెక్నాలజీని వాడుతున్నారని విన్నాం.. కానీ, స్వయంగా పరీక్షా సిబ్బందే ఏఐ (AI) టెక్నాలజీని ఉపయోగించి విద్యార్థులకు మాస్ కాపీయింగ్ చేయించిన విస్తుపోయే ఘటన మహారాష్ట్రలో వెలుగుచూసింది. బోర్డు పరీక్షల్లో చాట్జీపీటీ (ChatGPT) సాయంతో సమాధానాలు చేరవేసినందుకు గానూ ఏకంగా 81 మంది సిబ్బందిపై ప్రభుత్వం వేటు వేసింది.
ఏఐ టెక్నాలజీతో మాస్ కాపీయింగ్
మహారాష్ట్ర స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ అండ్ హయ్యర్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ ఇటీవల నిర్వహించిన 10, 12వ తరగతి పరీక్షల్లో భారీగా అవకతవకలు జరిగినట్లు అధికారులకు ఫిర్యాదులు అందాయి. ముఖ్యంగా బీడ్ జిల్లాలోని పలు పాఠశాలల్లో పరీక్షల సమగ్రత దెబ్బతిన్నట్లు ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది.
దీనిపై లోతుగా దర్యాప్తు చేయగా, పరీక్షా కేంద్రాల్లో డ్యూటీలో ఉన్న సిబ్బంది తమ స్మార్ట్ ఫోన్లలో చాట్జీపీటీ ని ఉపయోగించి ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వెతికి, వాటిని విద్యార్థులకు చేరవేసినట్లు గుర్తించి అధికారులు అవాక్కయ్యారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని సద్వినియోగం చేయాల్సిన ఉపాధ్యాయులే, ఇలా దుర్వినియోగానికి పాల్పడటం గమనార్హం.
81 మందిపై వేటు.. బోర్డు సీరియస్
ఈ వ్యవహారాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన బోర్డు అధికారులు, మాస్ కాపీయింగ్కు సహకరించినందుకు గానూ జిల్లా వ్యాప్తంగా 81 మంది పరీక్షా సిబ్బందిని సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. "సాంకేతికతను తప్పుదారి పట్టించి విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో ఆడుకోవడం క్షమించరాని నేరం. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం" అని బోర్డు అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఈ ఘటనతో మహారాష్ట్ర విద్యాశాఖ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. పరీక్షా కేంద్రాల్లో నిఘా పెంచడమే కాకుండా, సెల్ఫోన్ల వినియోగంపై మరిన్ని ఆంక్షలు విధించే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.