Ajit Pawar: పొగమంచు, పైలట్ నియంత్రణ లోపం.. అజిత్ పవార్ మృతి వెనుక కారణాలివే
Ajit Pawar: మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో పెను విషాదం నెలకొంది. రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ ప్రయాణిస్తున్న విమానం ప్రమాదానికి గురైంది.
Ajit Pawar: మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో పెను విషాదం నెలకొంది. రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ ప్రయాణిస్తున్న విమానం ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ఘోర ప్రమాదంలో ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు ప్రాథమిక సమాచారం అందుతోంది. బారామతి సమీపంలో విమానాన్ని అత్యవసరంగా ల్యాండింగ్ చేసే క్రమంలో ఈ ప్రమాదం సంభవించింది.
పొగమంచు వల్లే ప్రమాదమా?
స్థానిక సమాచారం ప్రకారం.. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో బారామతి పరిసర ప్రాంతాల్లో దట్టమైన పొగమంచు అలుముకుంది. దీనివల్ల రన్వేపై విమానాన్ని ల్యాండ్ చేయడం పైలట్కు సవాలుగా మారింది. విమానంపై నియంత్రణ కోల్పోవడంతో, సమీపంలోని కొండ ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక భారీ రాయిని విమానం బలంగా ఢీకొట్టింది.
ఢీకొన్న ధాటికి విమానం పూర్తిగా ధ్వంసమై కుప్పకూలింది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానికులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. అయితే దురదృష్టవశాత్తూ అజిత్ పవార్ అప్పటికే ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనతో మహారాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తమవుతోంది. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఘటనపై ఉన్నత స్థాయి విచారణకు ఆదేశించింది.