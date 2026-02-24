Son Kills Father in UP: కన్నతండ్రిని కాల్చి చంపి.. శవాన్ని ముక్కలుగా నరికి డ్రమ్ములో దాచిన కొడుకు.. లక్నోలో ఒళ్లు గగుర్పొడిచే ఘోరం!
Son Kills Father in UP: లక్నోలో ఘోరం.. నీట్ చదవాలని ఒత్తిడి చేసినందుకు తండ్రిని తుపాకీతో కాల్చి చంపి, మృతదేహాన్ని ముక్కలుగా నరికి డ్రమ్ములో దాచిన 19 ఏళ్ల కుమారుడు.
Son Kills Father in UP: ఉత్తరప్రదేశ్ రాజధాని లక్నోలో సభ్య సమాజం తలదించుకునే దారుణ ఘటన వెలుగుచూసింది. చదువు విషయంలో తండ్రి ఒత్తిడి చేస్తున్నాడన్న కోపంతో, ఒక 19 ఏళ్ల యువకుడు కనికరం లేకుండా కన్నతండ్రిని హతమార్చాడు. కేవలం చంపడమే కాకుండా, సాక్ష్యాలను మాయం చేసేందుకు మృతదేహాన్ని ముక్కలుగా నరికి డ్రమ్ములో కుక్కిన తీరు స్థానికంగా పెను సంచలనం సృష్టించింది.
అసలేం జరిగిందంటే?
స్థానిక ‘వర్ధమాన్ పాథాలజీ’ ల్యాబ్ యజమాని మన్వేంద్ర ప్రతాప్ సింగ్ గత రెండు రోజులుగా కనిపించకుండా పోవడంతో పోలీసులు గాలింపు చేపట్టారు. దర్యాప్తులో భాగంగా ఆయన నివాసం నుంచి తీవ్రమైన దుర్వాసన రావడంతో అధికారులు తనిఖీలు చేశారు. ఇంట్లోని ఒక డ్రమ్ములో కుళ్లిపోయిన స్థితిలో ఉన్న మృతదేహ భాగాలు బయటపడటంతో పోలీసులు విస్తుపోయారు.
నీట్ (NEET) ఒత్తిడే ప్రాణం తీసింది!
నిందితుడు అక్షత్ ప్రతాప్ సింగ్ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి:
ఒత్తిడి: అక్షత్ ప్రస్తుతం బీకాం చదువుతున్నాడు. అయితే, అతడు డాక్టర్ కావాలని, నీట్ పరీక్షకు సిద్ధమవ్వాలని తండ్రి మన్వేంద్ర నిత్యం మందలించేవాడు.
ఘర్షణ: శనివారం సాయంత్రం చదువు విషయంలో తండ్రీకొడుకుల మధ్య తీవ్ర గొడవ జరిగింది.
హత్య: ఆవేశం తట్టుకోలేక అక్షత్ తన తండ్రిని తుపాకీతో కాల్చి చంపాడు. అనంతరం మృతదేహాన్ని ముక్కలుగా కోసి డ్రమ్ములో దాచాడు. కొన్ని భాగాలను ఊరి బయట పారేశాడు.
కుటుంబ నేపథ్యం:
నిందితుడు అక్షత్ తల్లి 2018లోనే మరణించింది. అప్పటి నుంచి తండ్రి, సోదరితో కలిసి నివసిస్తున్నాడు. తండ్రి మరణ వార్తతో ఆ కుటుంబం ఒక్కసారిగా ఛిన్నాభిన్నమైంది. ప్రస్తుతం పోలీసులు అక్షత్ను అరెస్ట్ చేసి, హత్యకు ఉపయోగించిన ఆయుధాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.