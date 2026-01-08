Kodi Pandalu మీరే రాజు కావాలా? ఈ 'కుక్కుట శాస్త్రం' ట్రిక్స్ తెలిస్తే ఇక తిరుగుండదు!
సంక్రాంతి కోడిపందెలలో గెలుపోటములను శాసించే 'కుక్కుట శాస్త్రం' రహస్యాలు ఇవే. ఏ నక్షత్రంలో ఏ కోడి గెలుస్తుంది? రంగుల బట్టి కోడి జాతులను ఎలా గుర్తించాలో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
సంక్రాంతి వచ్చిందంటే చాలు.. ఆంధ్రాలో పండగ కోలాహలం మామూలుగా ఉండదు. కొత్త బట్టలు, పిండివంటలు, అల్లుళ్ల సందడి ఒకెత్తయితే.. బరిలో దూకే పందెం కోళ్ల జోరు మరో ఎత్తు. ముఖ్యంగా గోదావరి జిల్లాల్లో కోడిపందెం అనేది ఒక ఎమోషన్. అయితే, ఈ పందెంలో గెలిచి లక్షలు సంపాదించడం వెనుక ఒక పెద్ద సైన్స్ ఉందన్న విషయం మీకు తెలుసా? అదే 'కుక్కుట శాస్త్రం'.
ఈ సంక్రాంతికి మీ కోడి గెలవాలంటే ఈ శాస్త్రం ఏం చెబుతుందో ఓసారి చూద్దాం..
కుక్కుట శాస్త్రం అంటే ఏమిటి?
సంస్కృతంలో కోడిని 'కుక్కుట' అంటారు. పందెం కోళ్లను ఎలా పెంచాలి? ఏ జాతి కోడికి ఏ సమయంలో బలం ఉంటుంది? ఏ నక్షత్రంలో ఏ రంగు కోడిని బరిలోకి దింపాలి? అనే విషయాలను వివరించే గ్రంథమే ఈ కుక్కుట శాస్త్రం. పందెం రాయుళ్లకు ఇది ఒక బైబిల్ లాంటిది.
రంగులను బట్టి కోడి జాతులు:
పందెం బరిలో ఏ కోడి గెలుస్తుందనేది దాని ఈకల రంగుపై ఆధారపడి ఉంటుంది. శాస్త్రం ప్రకారం ప్రధాన రకాలు ఇవే:
కాకి: నల్లని ఈకలు ఉన్న కోడి.
డేగ: ఎర్రని ఈకలు ఉన్న కోడి.
నెమలి: వీపుపై పసుపు రంగు ఈకలు ఉంటాయి.
సేతు: మొత్తం తెల్లగా ఉండే కోడి.
పర్ల: మెడపై నలుపు, తెలుపు మిశ్రమ ఈకలు.
పింగళ: తెలుపు రెక్కలతో అక్కడక్కడా నలుపు, గోధుమ రంగులు ఉంటాయి.
ఇవే కాకుండా సవల, కొక్కిరాయి, మైల, అబ్రాసు, గేరువా వంటి మరికొన్ని రకాలు ఉన్నాయి.
గెలుపు గుర్రాలు.. నక్షత్రాల ప్రభావం!
కుక్కుట శాస్త్రం ప్రకారం 27 నక్షత్రాల ప్రభావం కోడి పుంజులపై ఉంటుంది. ఏ రోజు ఏ రంగు కోడిని దిశను బట్టి బరిలోకి దింపితే విజయం వరిస్తుందో ఈ శాస్త్రం చెబుతుంది.
వారాలు - గెలిచే కోళ్లు:
ఆదివారం, మంగళవారం: కాకిపై డేగ గెలుస్తుంది.
సోమవారం, శనివారం: డేగపై కాకి గెలుస్తుంది.
బుధవారం, గురువారం: కాకిపై పచ్చకాకి గెలుస్తుంది.
దిశలు: ఏ దిశలో కోడిని వదలాలి అనేది కూడా గెలుపోటములను ప్రభావితం చేస్తుంది.
బాదం, పిస్తా తిని పెరిగే 'పందెం కోడి'
పందెం కోడిని పెంచడం అంటే రాజభోగం కల్పించడమే. వీటికి మామూలు ధాన్యం కాకుండా బాదం, పిస్తా, జీడిపప్పు, ఉడకబెట్టిన గుడ్లు మరియు కండబలం కోసం ప్రత్యేక మాంసాహారాన్ని మేతగా ఇస్తారు. అంతేకాదు, బరిలో గెలవడానికి వీటికి ఈత కొట్టించడం, కసరత్తులు చేయించడం వంటి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తారు.
చచ్చినా 'పందెం కోడి' వేలల్లోనే!
పందెంలో కోడి చనిపోయినా యజమానికి పెద్దగా నష్టం ఉండదు. "ఏనుగు చచ్చినా వెయ్యే.. బతికినా వెయ్యే" అన్నట్లు, పందెం కోడి చచ్చినా వేల రూపాయలు పలుకుతుంది. ఎందుకంటే అంత బలవర్థకమైన ఆహారం తిని పెరిగిన కోడి మాంసం రుచి అద్భుతంగా ఉంటుందని జనం ఎగబడతారు. దీన్నే 'కోడి మాంసం కోసం బరుల దగ్గర క్యూ' అని పిలుస్తారు.
ముగింపు: కోడిపందాలు చట్టరీత్యా నేరమైనా, పల్లెల్లో ఇది ఒక సంప్రదాయంగా వస్తోంది. ఈ సంక్రాంతికి మీరు పందెం బరిని చూడాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ కుక్కుట శాస్త్రం ట్రిక్స్ గుర్తుంచుకోండి!