Konark Sun Temple: 122 ఏళ్ల తర్వాత తెరుచుకోనున్న కోణార్క్ గర్భగుడి..!
Konark Sun Temple: ప్రపంచ ప్రసిద్ధ యునెస్కో వారసత్వ కట్టడం, ఒడిశాలోని కోణార్క్ సూర్య దేవాలయంలో ఒక సరికొత్త చరిత్ర ఆవిష్కృతం కాబోతోంది.
Konark Sun Temple: ప్రపంచ ప్రసిద్ధ యునెస్కో వారసత్వ కట్టడం, ఒడిశాలోని కోణార్క్ సూర్య దేవాలయంలో ఒక సరికొత్త చరిత్ర ఆవిష్కృతం కాబోతోంది. సుమారు 122 ఏళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత ఈ ఆలయ గర్భగుడి (జగమోహన హాల్) తలుపులు త్వరలో తెరుచుకోనున్నాయి. భారత పురావస్తు శాఖ (ASI) ఆలయ గర్భగుడిలో దశాబ్దాలుగా పేరుకుపోయిన ఇసుకను శాస్త్రీయ పద్ధతిలో తొలగించే బృహత్తర ప్రక్రియను ప్రారంభించింది.
బ్రిటిషు కాలంలో ఎందుకు మూసేశారు?
13వ శతాబ్దానికి చెందిన ఈ అద్భుత కట్టడం 1900 కాలంలో శిథిలావస్థకు చేరుకుంది. ఆలయ వెనుక గోడలు బలహీనపడి పగుళ్లు రావడంతో, ప్రధాన నిర్మాణం కూలిపోకుండా ఉండేందుకు 1903-04లో అప్పటి బ్రిటిష్ అధికారులు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. లోపలి భాగాన్ని పటిష్టం చేసేందుకు జగమోహన హాల్ మొత్తాన్ని ఇసుకతో నింపి, పూర్తిగా సీల్ చేసేశారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ గర్భగుడిలోకి ఎవరికీ ప్రవేశం లేదు.
ఐఐటీ మద్రాస్ పర్యవేక్షణలో ఆధునిక సాంకేతికత:
ఈ క్లిష్టమైన ప్రక్రియ కోసం ఏఎస్ఐ, ఐఐటీ మద్రాస్ నిపుణులతో కూడిన 30 మంది సభ్యుల బృందం రంగంలోకి దిగింది. నిర్మాణం దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు జీరో-వైబ్రేషన్ డైమండ్ డ్రిల్ సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తున్నారు.
నిర్మాణంపై ఒత్తిడిని గమనించేందుకు 40 హై-ప్రెసిషన్ సెన్సార్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఒకేసారి ఇసుకను తీయకుండా, దశలవారీగా తొలగిస్తూ లోపలి రాళ్లకు తగిన సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు. ఈ ప్రక్రియ మొత్తం మరో మూడు నెలల్లో పూర్తికావచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
మరో వెయ్యేళ్ల ఆయుష్షు:
తాజ్మహల్ తర్వాత భారత్లో అత్యధిక పర్యాటకులు (ఏటా 35 లక్షల మంది) సందర్శించే కట్టడం కోణార్క్. ఈ ఆపరేషన్ విజయవంతమైతే, శతాబ్దం తర్వాత తొలిసారిగా భక్తులు గర్భగుడిని దర్శించుకునే వీలు కలుగుతుంది. "ఆలయానికి మరో వెయ్యి సంవత్సరాల ఆయుష్షును అందించడమే మా లక్ష్యం" అని ఏఎస్ఐ అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ వార్తతో భక్తులు మరియు పర్యాటక రంగ నిపుణులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.