Social Media Ban: 16ఏళ్లలోపు పిల్లలకు సోషల్ మీడియా బ్యాన్.. కర్ణాటక సీఎం సిద్ధరామయ్య సంచలన నిర్ణయం..
Social Media Ban: యువత, చిన్నారుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని కర్ణాటక ప్రభుత్వం ఒక చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది.
Social Media Ban: యువత, చిన్నారుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని కర్ణాటక ప్రభుత్వం ఒక చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది. 16 ఏళ్లలోపు వయస్సు ఉన్న పిల్లలు సోషల్ మీడియాను వినియోగించకుండా నిషేధం విధిస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య ప్రకటించారు. శుక్రవారం అసెంబ్లీలో 2026–27 రాష్ట్ర బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టిన సందర్భంగా ఆయన ఈ కీలక ప్రకటన చేశారు.
నిషేధానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే..
చిన్నారుల్లో పెరుగుతున్న మొబైల్ వ్యసనం మరియు సోషల్ మీడియా వల్ల తలెత్తుతున్న ఆన్లైన్ భద్రతా సమస్యల దృష్ట్యా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
స్క్రీన్ టైమ్ నియంత్రణ: పిల్లలు గంటల తరబడి స్మార్ట్ఫోన్లకు అతుక్కుపోవడం వల్ల శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం దెబ్బతింటోందని సీఎం ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
సైబర్ భద్రత: చిన్నారులు తెలియక తమ వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని పంచుకోవడం వల్ల సైబర్ నేరగాళ్ల బారిన పడే ప్రమాదం ఉందని ప్రభుత్వం గుర్తించింది.
చదువుపై ప్రభావం: సోషల్ మీడియా మోజులో పడి విద్యార్థులు చదువుపై దృష్టి కోల్పోతున్నారని నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
దేశంలోనే ప్రథమ రాష్ట్రంగా..
ఆస్ట్రేలియా, బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్ వంటి దేశాలు ఇప్పటికే ఇటువంటి కఠిన నియమాలను అమలు చేస్తుండగా, భారతదేశంలో ఈ తరహా నిషేధం విధించిన తొలి రాష్ట్రంగా కర్ణాటక నిలిచింది. ఆంధ్రప్రదేశ్, గోవా వంటి రాష్ట్రాలు కూడా ఈ దిశగా ఆలోచన చేస్తున్న తరుణంలో సిద్ధరామయ్య సర్కార్ ముందడుగు వేసింది.
ప్రభుత్వ అగ్రనేతల మద్దతు
రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి ప్రియాంక్ ఖర్గే, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దినేష్ గుండు రావు ఈ నిర్ణయాన్ని స్వాగతించారు. ఏఐ (AI), సోషల్ మీడియా బాధ్యతాయుత వినియోగంపై ఇప్పటికే ప్రభుత్వం చర్చలు జరుపుతోందని, విపక్ష నేతలు కూడా ఈ అంశాన్ని సానుకూలంగా చూడాలని వారు కోరారు.
నిపుణుల విశ్లేషణ
మరోవైపు, ఈ నిషేధం అమలు చేయడం అంత సులభం కాదని సాంకేతిక నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. సోషల్ మీడియా ద్వారా విద్యా వనరులు, కోడింగ్ కమ్యూనిటీలు వంటి సృజనాత్మక అవకాశాలు కూడా ఉంటాయని, అందుకే పూర్తి నిషేధం కంటే 'పేరెంటల్ కంట్రోల్స్', 'డిజిటల్ అవేర్నెస్'పై దృష్టి పెట్టాలని సూచిస్తున్నారు. కర్ణాటక ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇతర రాష్ట్రాలు కూడా ఇదే బాటలో నడిచే అవకాశం కనిపిస్తోంది.