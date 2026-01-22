Jharkhand Declares విధ్వంసం: 22 మంది మృతి
జార్ఖండ్లో ఏకదంతం ఏనుగు బీభత్సం! 22 మంది మృతితో ప్రభుత్వం 'ఎలిఫెంట్ ఎమర్జెన్సీ' ప్రకటించింది. మదమెక్కిన గజరాజును పట్టుకునేందుకు 100 మంది సిబ్బంది వేట.
సాధారణంగా ఏనుగులు గుంపులుగా ఉంటాయి, కానీ ఈ ఏకదంతం తన సమూహం నుండి విడిపోయి విపరీతమైన కోపంతో ఊగిపోతోంది.
మస్త్ (Musth) దశ: ఈ ఏనుగు ప్రస్తుతం 'మస్త్' అనే దశలో ఉంది. ఈ సమయంలో ఏనుగులలో టెస్టోస్టెరాన్ స్థాయిలు విపరీతంగా పెరిగి, అవి అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారుతాయి.
వేగం: ఇది రోజుకు సుమారు 30 కిలోమీటర్ల మేర ప్రయాణిస్తూ, దారిలో కనిపించిన వారిని తొండంతో విసిరికొట్టడం లేదా కాళ్లతో తొక్కడం చేస్తోంది.
భయాందోళన: ఏనుగు దాడి వల్ల ఇంత తక్కువ సమయంలో ఈ స్థాయిలో మరణాలు సంభవించడం చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి అని అటవీ శాఖ అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రభుత్వ చర్యలు - ఎమర్జెన్సీ విధింపు
పరిస్థితి అదుపు తప్పడంతో ప్రభుత్వం యుద్ధ ప్రాతిపదికన చర్యలు చేపట్టింది:
- 100 మంది సిబ్బంది: ఏనుగును అదుపు చేసేందుకు వందకు పైగా అటవీ శాఖ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగారు.
- విఫలమైన మత్తుమందు: ఇప్పటివరకు మూడుసార్లు మత్తుమందు (Tranquilizer) ప్రయోగించినా ఆ గజరాజు లొంగలేదు.
- జిల్లాలు అప్రమత్తం: రామ్గఢ్, బొకారో, హజారీబాగ్ జిల్లాల్లోనూ ఏనుగుల గుంపుల సంచారం ఎక్కువగా ఉండటంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో హై అలర్ట్ ప్రకటించారు.
ఎందుకీ గజ-మానవ సంఘర్షణ?
జార్ఖండ్లో ఏనుగులు జనావాసాలపై పడటానికి ప్రధాన కారణాలు:
అడవుల నరికివేత: ఏనుగుల సహజ నివాసాలు తగ్గిపోవడంతో అవి ఆహారం, నీటి కోసం గ్రామాలపై పడుతున్నాయి.
గణాంకాలు: 2000 నుండి 2025 మధ్య జార్ఖండ్లో ఏనుగుల దాడిలో 1,400 మంది మరణించారు. కానీ 2026 ప్రారంభంలోనే మరణాల సంఖ్య ఆందోళనకరంగా పెరగడం గమనార్హం.
ప్రజలకు అటవీ శాఖ సూచనలు:
రాత్రి సమయాల్లో అటవీ సరిహద్దు గ్రామస్తులు బయటకు రావొద్దు.
ఏనుగులు కనిపిస్తే వాటిని రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేయవద్దు.
ప్రభుత్వం మృతుల కుటుంబాలకు ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించింది. ఏనుగును పట్టుకునే వరకు ఎమర్జెన్సీ నిబంధనలు అమల్లో ఉంటాయి.
జార్ఖండ్ గజ విలయం - ఒక చూపులో