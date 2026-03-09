Jaishankar: చమురు ధరలు పెరిగినా సిద్ధమే.. రాజ్యసభ వేదికగా పశ్చిమాసియా సంక్షోభంపై జైశంకర్ క్లారిటీ.

  • Menu
Highlights

Jaishankar on West Asia War: పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధ పరిస్థితులపై కేంద్ర విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ రాజ్యసభలో కీలక ప్రకటన చేశారు. అక్కడ నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలను భారత్ నిశితంగా గమనిస్తోందని, పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేస్తున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు. యుద్ధం కారణంగా తలెత్తే పరిణామాలను ఎదుర్కోవడానికి ప్రభుత్వం సర్వసన్నద్ధంగా ఉందని స్పష్టం చేశారు.

ప్రధాని మోదీ నిరంతర సమీక్ష

యుద్ధ పరిస్థితులపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్వయంగా సమీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారని జైశంకర్ తెలిపారు. ఈ ఉద్రిక్తతలను తగ్గించేందుకు దౌత్యపరంగా భారత్ తన వంతు ప్రయత్నాలు చేస్తోందని చెప్పారు. "మార్చి 1వ తేదీన భద్రతపై క్యాబినెట్ కమిటీ (CCS) సమావేశం నిర్వహించి కీలక అంశాలపై చర్చించాం. భారతీయుల భద్రతకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తి కట్టుబడి ఉంది" అని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.

ఆర్థిక అంశాలు మరియు వాణిజ్యం

గల్ఫ్ దేశాలు భారత్‌కు అత్యంత కీలకమైన వాణిజ్య భాగస్వాములని మంత్రి గుర్తు చేశారు. యుద్ధం కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో క్రూడాయిల్ (ముడి చమురు) ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున, ఆ ప్రభావం భారత్ పై పడకుండా ప్రభుత్వం అలర్ట్‌గా ఉందన్నారు. ఇంధన భద్రత మరియు సరఫరా గొలుసులో అంతరాయాలు కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వివరించారు.

పశ్చిమాసియాలో ఉన్న లక్షలాది మంది భారతీయుల క్షేమ సమాచారాన్ని అక్కడి రాయబార కార్యాలయాల ద్వారా నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నామని జైశంకర్ వెల్లడించారు.

