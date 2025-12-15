  • Menu
ISRO: గగన్‌యాన్‌‌తో సహా, ఏడు రాకెట్లను ప్రయోగించనున్న ఇస్రో

ISRO: గగన్‌యాన్‌‌తో సహా, ఏడు రాకెట్లను ఇస్రో ప్రయోగించనుంది. మార్చి 2026 లోగా ఏడు ప్రయోగాలకు ఇస్రో సిద్ధమవుతున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఇందులో మొదటిది, బ్లూబర్డ్‌-6 శాటిలైట్‌ను వచ్చే వారం ప్రయోగించనున్నారు. ఆ తరువాత గగన్‌యాన్‌ మిషన్‌లో మానవ రహిత ప్రయోగం ద్వారా వ్యోమిత్రా రోబోను రోదసిలోకి పంపి, తిరిగి భూమి మీదకు తీసుకురాన్నారు. భారత్‌ చేపట్టే మానవ సహిత రోదసి యాత్రకు ఇది సన్నాహక ప్రయోగం లాంటిదని అధికారులు తెలిపారు.

