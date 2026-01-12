  • Menu
ISRO: PSLV-C62 ప్రయోగం విఫలం.. చివరి నిమిషంలో చేజారిన విజయం! అసలేమైంది?

ISRO: PSLV-C62 ప్రయోగం విఫలం.. చివరి నిమిషంలో చేజారిన విజయం! అసలేమైంది?
Highlights

శ్రీహరికోట నుంచి ఇస్రో చేపట్టిన PSLV-C62 ప్రయోగం విఫలమైంది. నాల్గవ దశలో రాకెట్ ఆచూకీ కోల్పోవడానికి గల కారణాలు మరియు ఇస్రో చైర్మన్ నారాయణన్ ప్రకటన వివరాలు.

భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ (ISRO) నమ్మకమైన వాహకనౌకగా పేరుగాంచిన పిఎస్ఎల్వి (PSLV) ప్రయోగంలో అపశ్రుతి దొర్లింది. సోమవారం నెల్లూరు జిల్లా శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ నుండి ప్రయోగించిన PSLV-C62 రాకెట్ లక్ష్యాన్ని చేరడంలో విఫలమైంది. అన్వేష ఉపగ్రహంతో పాటు 15 విదేశీ శాటిలైట్లను నింగిలోకి మోసుకెళ్లిన ఈ రాకెట్, చివరి దశలో నియంత్రణ కోల్పోయింది.

ఏం జరిగింది? (దశల వారీగా..)

  • PSLV రాకెట్ ప్రయోగం సాధారణంగా నాలుగు దశల్లో జరుగుతుంది. సోమవారం జరిగిన ప్రయోగంలో:
  • మొదటి మూడు దశలు శాస్త్రవేత్తలు అనుకున్నట్లుగానే అత్యంత విజయవంతంగా పూర్తయ్యాయి.
  • ప్రయోగం మొదలైన 9 నిమిషాల తర్వాత రాకెట్ నాల్గవ దశ (PS4 Stage) లోకి ప్రవేశించింది.
  • ఈ కీలక సమయంలో అకస్మాత్తుగా రాకెట్ నుండి సిగ్నల్స్ నిలిచిపోయాయి (Communication Cut-off).
  • సాంకేతిక లోపం కారణంగా రాకెట్ తన నిర్దేశిత కక్ష్యలోకి ఉపగ్రహాలను చేర్చలేకపోయింది.

ఇస్రో ఛైర్మన్ వివరణ

ప్రయోగం విఫలమైనట్లు ఇస్రో ఛైర్మన్ డాక్టర్ వి. నారాయణన్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. "మొదటి మూడు దశలు సక్సెస్ అయ్యాయి, కానీ నాల్గవ దశలో సాంకేతిక సమస్య తలెత్తి ఆచూకీ కోల్పోయాము. ఈ వైఫల్యానికి గల కారణాలను విశ్లేషిస్తున్నాం" అని ఆయన తెలిపారు.

PSLV 'సక్సెస్ రేట్'పై ఆందోళన

  • ఇంత కాలం ఇస్రోకు 'వర్క్ హార్స్' (Workhorse) గా పేరున్న PSLV వరుసగా విఫలం కావడం శాస్త్రవేత్తలను కలవరపెడుతోంది.
  • పిఎస్ఎల్వి సిరీస్‌లో ఇప్పటివరకు జరిగిన 64 ప్రయోగాలలో ఇది మూడవ వైఫల్యం.
  • గత నవంబర్‌లో జరిగిన ప్రయోగం కూడా ఆశించిన ఫలితాన్ని ఇవ్వలేదు, ఇప్పుడు వరుసగా రెండోసారి విఫలం కావడం ఆందోళనకరం.
  • చంద్రయాన్ వంటి క్లిష్టమైన ప్రయోగాలను విజయవంతం చేసిన ఘనత కలిగిన PSLVకి ఈ పరిస్థితి ఎదురవ్వడంపై విశ్లేషణలు మొదలయ్యాయి.

గగన్‌యాన్ ప్రాజెక్టుపై ప్రభావం?

భారత్ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపడుతున్న మానవ సహిత అంతరిక్ష యాత్ర 'గగన్‌యాన్' ముంగిట ఇలాంటి సాంకేతిక లోపాలు తలెత్తడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. భవిష్యత్తులో భారీ ప్రాజెక్టులను చేపట్టనున్న తరుణంలో, ఈ లోపాలను సరిదిద్దుకుని ఇస్రో మళ్ళీ తన పూర్వ వైభవాన్ని చాటుకోవాలని దేశం కోరుకుంటోంది.

