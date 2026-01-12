ISRO PSLV-C62 Mission: పీఎస్ఎల్వీ-సీ62 రాకెట్ ప్రయోగంలో అంతరాయం
ఇస్రో (ISRO) ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన పీఎస్ఎల్వీ-సీ62 (PSLV-C62) ప్రయోగంలో సాంకేతిక అంతరాయం ఏర్పడింది. 2026 సంవత్సరంలో ఇస్రో చేపట్టిన తొలి ప్రయోగం...
ఇస్రో (ISRO) ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన పీఎస్ఎల్వీ-సీ62 (PSLV-C62) ప్రయోగంలో సాంకేతిక అంతరాయం ఏర్పడింది. 2026 సంవత్సరంలో ఇస్రో చేపట్టిన తొలి ప్రయోగం కావడంతో దీనిపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ మిషన్కు సంబంధించిన తాజా వివరాలు ఇవే:
శ్రీహరికోటలోని షార్ (SHAR) నుండి సోమవారం ఉదయం 10:18 గంటలకు రాకెట్ నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. ప్రయోగం ప్రారంభంలో ఆశాజనకంగా సాగినప్పటికీ, కీలక దశలో సమస్య తలెత్తింది.
ప్రయోగంలో అసలేం జరిగింది?
ఇస్రో ఛైర్మన్ వి. నారాయణన్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం:
రాకెట్ ప్రయాణం మూడవ దశ (Third Stage) వరకు అత్యంత సాఫీగా సాగింది. ఆ తర్వాతే సాంకేతిక సమస్య తలెత్తింది. ఉపగ్రహాలను నిర్దేశిత కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టే క్రమంలో ఈ ఆటంకం ఏర్పడినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు ఈ వైఫల్యానికి గల కారణాలను క్షుణ్ణంగా విశ్లేషిస్తున్నారు.
ప్రమాదంలో ఉన్న ఉపగ్రహాలు:
ఈ రాకెట్ మొత్తం 15 ఉపగ్రహాలను మోసుకెళ్లింది:
ఈఓఎస్-ఎన్1 (అన్వేష): ఇది ప్రధాన ఉపగ్రహం (Primary Satellite). రక్షణ పరిశోధన అభివృద్ధి సంస్థ (DRDO) కోసం రూపొందించిన హైపర్ స్పెక్ట్రల్ ఇమేజింగ్ శాటిలైట్ ఇది. ఇది సరిహద్దు నిఘా, వ్యవసాయం మరియు విపత్తు నిర్వహణకు కీలకం.
అంతర్జాతీయ ఉపగ్రహాలు: భారత్, బ్రిటన్, థాయ్లాండ్, బ్రెజిల్, స్పెయిన్, నేపాల్ దేశాలకు చెందిన మరో 14 చిన్న ఉపగ్రహాలు కూడా ఈ రాకెట్లో ఉన్నాయి.
మిషన్ ప్రాధాన్యత:
ఇది న్యూస్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ (NSIL) చేపట్టిన 9వ పూర్తిస్థాయి వాణిజ్య మిషన్. దేశ రక్షణ రంగానికి 'అన్వేష' ఉపగ్రహం ఎంతో కీలకమైన నేపథ్యంలో, ఈ అంతరాయంపై ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.