ISRO: ఇస్రో బాహుబలి ప్రయోగం విజయవంతం.. కక్ష్యలోకి ‘బ్లూ బర్డ్‌ బ్లాక్‌-2’
Highlights

ISRO LVM3-M6 Launch Success: భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ISRO) వాణిజ్య ప్రయోగాల్లో మరో సరికొత్త రికార్డును సృష్టించింది.

ISRO LVM3-M6 Launch Success: భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ISRO) వాణిజ్య ప్రయోగాల్లో మరో సరికొత్త రికార్డును సృష్టించింది. బుధవారం ఉదయం శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం (SHAR) రెండో ప్రయోగ వేదిక నుంచి ప్రయోగించిన LVM3-M6 (బాహుబలి) రాకెట్ విజయవంతమైంది. అమెరికాకు చెందిన AST స్పేస్‌మొబైల్ సంస్థ రూపొందించిన అత్యంత బరువైన 'బ్లూబర్డ్ బ్లాక్-2' (BlueBird Block-2) ఉపగ్రహాన్ని ఈ రాకెట్ నిర్ణీత కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టింది.

ప్రయోగ విశేషాలు

బుధవారం ఉదయం 8:55 గంటలకు (నిర్దేశిత సమయం కంటే 90 సెకన్లు ఆలస్యంగా వ్యర్థాల వల్ల) రాకెట్ నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. ప్రయోగం ప్రారంభమైన కేవలం 15 నిమిషాల్లోనే మూడు దశలను పూర్తి చేసుకుని, ఉపగ్రహాన్ని భూమికి 520 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో లో-ఎర్త్ ఆర్బిట్ (LEO)లోకి చేర్చింది. ఈ ఉపగ్రహం బరువు సుమారు 6,100 కిలోలు. భారత భూభాగం నుండి ప్రయోగించిన అత్యంత బరువైన వాణిజ్య ఉపగ్రహంగా ఇది రికార్డు సృష్టించింది.

బ్లూబర్డ్ బ్లాక్-2 ప్రత్యేకత

ఈ ఉపగ్రహం ప్రపంచవ్యాప్తంగా టెలికాం రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురానుంది. సాధారణ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లకు ఎటువంటి అదనపు హార్డ్‌వేర్ అవసరం లేకుండానే నేరుగా అంతరిక్షం నుండి 4G మరియు 5G బ్రాడ్‌బ్యాండ్ సేవలను ఇది అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా సిగ్నల్స్ లేని మారుమూల ప్రాంతాలు, సముద్ర జలాల్లో కూడా మొబైల్ కనెక్టివిటీ లభించనుంది. దీని యాంటెన్నా వైశాల్యం విచ్చుకున్న తర్వాత సుమారు 223 చదరపు మీటర్లు ఉంటుంది.

ఇస్రో ఖాతాలో వందో మైలురాయి

శ్రీహరికోట నుండి చేపట్టిన ఈ ప్రయోగం ఇస్రోకు అత్యంత కీలకమైనది. ఇది ఇస్రో చేపట్టిన 101వ ప్రయోగం (కొన్ని లెక్కల ప్రకారం ముఖ్యమైన మైలురాయిగా 100వది) కావడం విశేషం. LVM3 రాకెట్ వరుసగా తొమ్మిదవసారి తన నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంది. చంద్రయాన్-3 వంటి ప్రతిష్టాత్మక మిషన్లను మోసుకెళ్లిన ఈ రాకెట్, ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ వాణిజ్య మార్కెట్‌లో భారత్ సత్తాను మరోసారి చాటి చెప్పింది.

ప్రయోగం విజయవంతం కావడంతో ఇస్రో చైర్మన్ వి. నారాయణన్ మరియు శాస్త్రవేత్తలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ సంబరాలు చేసుకున్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ కూడా ఇస్రో బృందానికి అభినందనలు తెలిపారు.

