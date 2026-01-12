ISRO Launches PSLV-C62: నింగిలోకి దూసుకెళ్లిన పీఎస్ఎల్వీ-సీ62
ISRO Launches PSLV-C62: ఇస్రో (ISRO) 2026 ఏడాదిని ఘనంగా ప్రారంభించింది.
ISRO Launches PSLV-C62: ఇస్రో (ISRO) 2026 ఏడాదిని ఘనంగా ప్రారంభించింది. శ్రీహరికోటలోని సతీశ్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ (షార్) నుండి పీఎస్ఎల్వీ-సీ62 (PSLV-C62) రాకెట్ విజయవంతంగా నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ప్రయోగానికి సంబంధించిన ముఖ్య విశేషాలు ఇవే:
ప్రయోగం విశేషాలు:
ఈ ప్రయోగంలో ప్రధానమైనది "ఈఓఎస్-ఎన్1" (EOS-N1) లేదా 'అన్వేష' ఉపగ్రహం. ఇది దేశ రక్షణ రంగానికి మరియు నిఘా వ్యవస్థకు అత్యంత కీలకమైన సేవలను అందించనుంది.
'అన్వేష'తో పాటు మరో 15 చిన్న ఉపగ్రహాలను ఇస్రో కక్ష్యలోకి పంపింది. వీటిలో భారత్, యునైటెడ్ కింగ్డమ్, థాయ్లాండ్, బ్రెజిల్, స్పెయిన్ మరియు నేపాల్ దేశాలకు చెందిన శాటిలైట్లు ఉన్నాయి.
2026 క్యాలెండర్ ఇయర్లో ఇస్రో చేపట్టిన మొదటి ప్రయోగం ఇదే కావడం విశేషం.
ఈ ప్రయోగం ప్రాధాన్యత:
ఈఓఎస్-ఎన్1 (అన్వేష) ఉపగ్రహం ద్వారా భూ పరిశీలన సామర్థ్యం మరింత పెరుగుతుంది. సరిహద్దుల వద్ద నిఘా ఉంచడానికి, విపత్తు నిర్వహణకు మరియు రక్షణ రంగానికి అవసరమైన హై-రిజల్యూషన్ చిత్రాలను అందించడంలో ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.