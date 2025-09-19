  • Menu
ఐ-ఫోన్ కోసం ఎగబడ్డ జనం.. ముంబైలోని యాపిల్ స్టోర్ దగ్గర తీవ్ర తోపులాట

iPhone 17 series launch: యాపిల్ యొక్క ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఐఫోన్ 17 సిరీస్ అమ్మకాలు భారతదేశంలో ప్రారంభమయ్యాయి.

iPhone 17 series launch: యాపిల్ యొక్క ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఐఫోన్ 17 సిరీస్ అమ్మకాలు భారతదేశంలో ప్రారంభమయ్యాయి. అయితే, కొత్త ఫోన్‌ను అందరికంటే ముందు సొంతం చేసుకోవాలనే ఉత్సాహంతో ముంబైలోని బీకేసీలోని ఆపిల్ స్టోర్ వద్ద భారీ తోపులాట చోటుచేసుకుంది.

ఐఫోన్ 17ను కొనుగోలు చేయడానికి వేల సంఖ్యలో ప్రజలు స్టోర్ వెలుపల గుమిగూడారు. క్యూ లైన్‌లో నిలబడటానికి ఓపిక లేకపోవడంతో, జనం అకస్మాత్తుగా స్టోర్‌లోకి దూసుకువచ్చారు. దీనితో పరిస్థితి అదుపు తప్పింది. స్టోర్ సిబ్బంది పరిస్థితిని నియంత్రించలేకపోయారు.

పరిస్థితి చేయిదాటిపోవడంతో, పోలీసులు రంగంలోకి దిగి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు. పోలీసులు లాఠీఛార్జ్ చేసి జ‌నాల‌ను చెదరగొట్టారు. ఈ ఘటనకు కారణమైన కొందరిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కొత్త ఐఫోన్‌ను మొదటగా పొందాలనే ఉత్సాహం తోపులాటకు దారితీసింది. ఆపిల్ ఉత్పత్తులపై ప్రజలకు ఉన్న భారీ ఆసక్తిని ఈ ఘటన మరోసారి రుజువు చేసింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

