IndiGo: రూ.1,499కే ఇండిగో విమాన టికెట్లు.. ప్రయాణికులకు ‘Sail into 2026’ ఆఫర్..!!
IndiGo: ప్రయాణికులను ఆకర్షించేలా ప్రముఖ విమానయాన సంస్థ ఇండిగో అదిరిపోయే ఆఫర్ను ప్రకటించింది. ‘Sail into 2026’ పేరిట దేశీయ, అంతర్జాతీయ రూట్లలో విమాన టికెట్ ధరలను భారీగా తగ్గించింది. ఈ ప్రత్యేక ఆఫర్ కింద దేశీయ రూట్లలో ఒకవైపు ప్రయాణానికి టికెట్ ధరను కేవలం రూ.1,499గా నిర్ణయించింది. అలాగే అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలకు ప్రారంభ ధరను రూ.4,499గా వెల్లడించింది.
ఇండిగో ప్రకటించిన ఈ ఆఫర్ ఈ నెల 16వ తేదీ వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుందని సంస్థ స్పష్టం చేసింది. ఈ లోపు టికెట్లు బుక్ చేసుకున్న ప్రయాణికులు జనవరి 20 నుంచి ఏప్రిల్ 30 మధ్య తమ ప్రయాణాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చని తెలిపింది. సెలవుల సీజన్, వేసవి ప్రయాణాలను ముందుగానే బుక్ చేసుకునే వారికి ఇది మంచి అవకాశంగా మారనుంది.
దేశీయంగా మెట్రో నగరాలు, పర్యాటక కేంద్రాలు, వ్యాపార నగరాలకు తక్కువ ధరల్లో విమాన ప్రయాణం చేసే అవకాశం ఈ ఆఫర్ కల్పిస్తోంది. అంతేకాకుండా అంతర్జాతీయంగా సమీప దేశాలు, ప్రముఖ విదేశీ గమ్యస్థానాలకు కూడా తక్కువ ఖర్చుతో వెళ్లేందుకు ఈ డీల్ ఉపయోగపడనుంది. ప్రయాణికులు ఇండిగో అధికారిక వెబ్సైట్ లేదా మొబైల్ యాప్ ద్వారా ఈ ఆఫర్ కింద టికెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చని సంస్థ తెలిపింది.
విమాన ప్రయాణాన్ని మరింత అందుబాటులోకి తేవాలనే లక్ష్యంతో ఇలాంటి ఆఫర్లు తీసుకొస్తున్నామని ఇండిగో పేర్కొంది. పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలు, నిర్వహణ ఖర్చుల మధ్య కూడా ప్రయాణికులకు సౌకర్యవంతమైన, చౌకైన సేవలు అందించేందుకు కట్టుబడి ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ ఆఫర్ ప్రయాణికుల్లో మంచి స్పందన పొందే అవకాశముందని విమానయాన రంగ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.