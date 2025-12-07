IndiGo Crisis: ఇండిగో సంక్షోభం.. రీఫండ్లపై కీలక ప్రకటన
IndiGo Crisis: ఇండిగో, రద్దైన విమానాలకు సంబంధించిన రీఫండ్లను సాధ్యమైనంత వేగంగా ప్రయాణికులకు అందించేలా చర్యలు చేపడతామని వెల్లడించింది.
IndiGo Crisis: దేశవ్యాప్తంగా ఇండిగో విమానాల రద్దుతో ఏర్పడిన సంక్షోభం కారణంగా వేలాది మంది ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అనేక ఎయిర్పోర్టుల్లో ప్రయాణికులు గంటల తరబడి వేచి చూడాల్సి వస్తోంది. ఈ పరిస్థితుల మధ్య, టికెట్ రీఫండ్లపై ఇండిగో కీలక ప్రకటన చేసింది.
ఈ నేపథ్యంలో ఇండిగో, రద్దైన విమానాలకు సంబంధించిన రీఫండ్లను సాధ్యమైనంత వేగంగా ప్రయాణికులకు అందించేలా చర్యలు చేపడతామని వెల్లడించింది.
ఇక సంక్షోభంపై చర్చించేందుకు సంస్థ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్లు ప్రత్యేకంగా సమావేశమైనట్లు ఇండిగో ప్రకటించింది. సమస్యకు దారితీసిన అంశాలపై ఈ సమావేశంలో సమగ్రంగా చర్చించినట్లు తెలిపింది. సీఈఓ, ఇతర బోర్డు సభ్యులు కలిసి **క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ (CMG)**ను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించినట్లు స్పష్టం చేసింది.
సంక్షోభం నుంచి త్వరితగతిన బయటపడటానికి, ఇండిగో విమాన సర్వీసులను పునరుద్ధరించేందుకు CMG పనిచేస్తుందని సంస్థ తెలిపింది. అలాగే ఈ సమయంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న ప్రయాణికులకు అవసరమైన సహాయం అందించేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది.
రద్దయిన విమానాల రీఫండ్లు, రీషెడ్యూలింగ్పై మినహాయింపులు ఇవ్వేందుకు బోర్డు సభ్యులు కృషి కొనసాగిస్తున్నారని ఇండిగో ప్రకటించింది.