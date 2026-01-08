India's Path to 3rd Largest Economy: నితిన్ గడ్కరీ మాస్టర్ ప్లాన్ ఇదే.. ఆ రూ. 22 లక్షల కోట్లు ఆదా కావాల్సిందే!
భారత్ మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదగాలంటే దిగుమతులు తగ్గాలని మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ అన్నారు. ఇథనాల్, హైడ్రోజన్ ఇంధనాల ప్రాముఖ్యతను ఆయన వివరించారు.
భారతదేశం ప్రపంచంలోనే మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక శక్తిగా ఎదగడమే లక్ష్యంగా అడుగులు వేస్తోంది. అయితే ఈ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలంటే మనం అనుసరించాల్సిన మార్గాలపై కేంద్ర రహదారులు, రవాణా శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ దిశా నిర్దేశం చేశారు.
దిగుమతులు తగ్గాలి.. ఎగుమతులు పెరగాలి
సిఎస్ఐఆర్ (CSIR) నిర్వహించిన ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రి గడ్కరీ, దేశ ఆర్థికాభివృద్ధిపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
పెద్దన్నగా భారత్: ఇటీవలే జపాన్ను వెనక్కి నెట్టి ప్రపంచంలో నాలుగో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారత్ అవతరించిన విషయాన్ని ఆయన గుర్తు చేశారు.
లక్ష్యం: మూడో స్థానానికి చేరుకోవాలంటే దిగుమతులపై ఆధారపడటం తగ్గించి, ఎగుమతులను భారీగా పెంచుకోవాలని సూచించారు.
వ్యవసాయ వ్యర్థాలతో ఇంధన విప్లవం
మంత్రి గడ్కరీ దృష్టిలో 'వ్యర్థాలే సంపద'. దేశం ప్రస్తుతం ముడి చమురు దిగుమతుల కోసం ఏటా రూ. 22 లక్షల కోట్లు ఖర్చు చేస్తోందని, దీనిని తగ్గించాలంటే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను అన్వేషించాలని చెప్పారు.
ఇథనాల్ బ్లెండింగ్: పెట్రోల్లో 15 శాతం ఇథనాల్ను కలపడం ద్వారా ఏడాదికి సుమారు 4,500 కోట్ల డాలర్ల విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని ఆదా చేయవచ్చని వివరించారు.
బయో బిటుమెన్: రహదారుల నిర్మాణంలో పెట్రోలియం రహిత 'బయో బిటుమెన్' వాడకాన్ని ఆయన ప్రోత్సహిస్తున్నారు. వాణిజ్య పరంగా దీనిని ఉత్పత్తి చేసిన మొదటి దేశం భారత్ కావడం గర్వకారణమని పేర్కొన్నారు. ఇది గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను మార్చేస్తుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
ఫ్లెక్స్ ఇంజన్లతో భవిష్యత్తు
శిలాజ ఇంధనాలకు స్వస్తి పలికి, ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనాల వైపు మళ్లాలని మంత్రి పిలుపునిచ్చారు.
ఫ్లెక్స్ ఇంజన్లు: వాహన తయారీదారులు ఫ్లెక్స్ ఇంజన్లతో కూడిన వాహనాలను ఎక్కువగా తయారు చేయాలని కోరారు.
హైడ్రోజన్ శక్తి: భవిష్యత్తులో భారత్ కేవలం ఇంధనాన్ని వినియోగించే దేశంగా మాత్రమే కాకుండా, హైడ్రోజన్ ఎగుమతిదారుగా ఎదగాలని ఆకాంక్షించారు.
వికసిత్ భారత్ - 2047
వ్యవసాయ వ్యర్థాలను జాతీయ వనరులుగా మార్చడం వల్ల అటు రైతులకు అదనపు ఆదాయం లభిస్తుందని, ఇటు పర్యావరణ కాలుష్యం తగ్గుతుందని గడ్కరీ తెలిపారు. 2047 నాటికి 'వికసిత్ భారత్' లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి ఇవే పునాదులు అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.