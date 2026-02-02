ఒకే దెబ్బకు రెండు పిట్టలు: సూర్యరశ్మితో నేరుగా రీఛార్జ్ అయ్యే 'సూపర్ డివైజ్'ను ఆవిష్కరించిన బెంగళూరు శాస్త్రవేత్తలు!
క్లీన్ ఎనర్జీ (స్వచ్ఛ ఇంధనం) రంగంలో భారత శాస్త్రవేత్తలు ప్రపంచం గర్వించదగ్గ మైలురాయిని అధిగమించారు. సూర్యరశ్మిని గ్రహించడమే కాకుండా, ఆ శక్తిని అక్కడికక్కడే నిల్వ చేసుకోగల వినూత్న 'సింగిల్ యూనిట్' పరికరాన్ని బెంగళూరులోని సెంటర్ ఫర్ నానో అండ్ సాఫ్ట్ మ్యాటర్ సైన్సెస్ (CeNS) పరిశోధకులు అభివృద్ధి చేశారు. కేంద్ర సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించింది.
ఏమిటీ ప్రత్యేకత?సాధారణంగా సౌర విద్యుత్ వ్యవస్థల్లో విద్యుత్తును తయారు చేయడానికి సోలార్ ప్యానెల్స్, దానిని దాచుకోవడానికి విడిగా బ్యాటరీ యూనిట్లు అవసరమవుతాయి. దీనివల్ల ఖర్చు పెరగడమే కాకుండా, శక్తి బదిలీ సమయంలో కొంత విద్యుత్ వృధా అవుతుంది. అయితే, భారత శాస్త్రవేత్తలు రూపొందించిన ఈ 'ఫోటో-రీఛార్జబుల్ సూపర్ కెపాసిటర్' ద్వారా ఈ రెండు పనులు ఒకే పరికరంలో జరిగిపోతాయి.
సాంకేతికత ఇలా..ఈ పరికరం తయారీలో నికెల్-కోబాల్ట్ ఆక్సైడ్ ($NiCo_{2}O_{4}$) నానోవైర్లను ఉపయోగించారు. ఈ ప్రత్యేకమైన నానో నిర్మాణం సూర్యకాంతిని సమర్థంగా పట్టుకోవడంతో పాటు, ఎలక్ట్రోడ్గా పనిచేస్తూ విద్యుత్తును నిల్వ చేస్తుంది.
సామర్థ్యం: పరీక్షల్లో ఇది 1.2 వోల్టుల స్థిరమైన అవుట్పుట్ను అందించింది.
మన్నిక: 1000 సార్లు ఛార్జింగ్ చేసిన తర్వాత కూడా 88 శాతం సామర్థ్యాన్ని నిలుపుకుంది.
అనుకూలత: తీవ్రమైన ఎండలోనే కాకుండా, తక్కువ వెలుతురు ఉన్న సమయంలోనూ ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుందని శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడించారు.
భవిష్యత్తు మార్పులు: ఈ ఆవిష్కరణతో పోర్టబుల్ ఎలక్ట్రానిక్స్, వేరబుల్ గాడ్జెట్స్ (స్మార్ట్ వాచీలు వంటివి) మరియు విద్యుత్ సౌకర్యం లేని మారుమూల గ్రామాలకు తక్కువ ఖర్చుతో వెలుగులు పంచే అవకాశం ఏర్పడింది. ఇది సంప్రదాయ బ్యాటరీల వాడకాన్ని తగ్గించి, పర్యావరణ హితమైన ఇంధన విప్లవానికి బాటలు వేయనుంది.