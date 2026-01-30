India vs Pakistan Nuclear Weapons: అణ్వస్త్ర సామర్థ్యంలో పాకిస్థాన్ను వెనక్కి నెట్టిన భారత్.. ఎఫ్ఏఎస్ నివేదిక సంచలనం!
India vs Pakistan Nuclear Weapons: దక్షిణాసియాలో వ్యూహాత్మక అణు సమీకరణాలు వేగంగా మారుతున్నాయి.
India vs Pakistan Nuclear Weapons: దక్షిణాసియాలో వ్యూహాత్మక అణు సమీకరణాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. అణ్వస్త్రాల (Nuclear Warheads) సంఖ్యలో భారత్ తన దాయాది దేశమైన పాకిస్థాన్ను వెనక్కి నెట్టింది. అంతర్జాతీయ సంస్థ ‘ఫెడరేషన్ ఆఫ్ అమెరికన్ సైంటిస్ట్స్’ (FAS) వెల్లడించిన తాజా గణాంకాల ప్రకారం, భారత్ తన అణు అమ్ములపొదిని మరింత పటిష్ఠం చేసుకుంది.
మిత్రరాజ్యాల నుంచి పొరుగు దేశాల వరకు: FAS నివేదిక ప్రకారం, 2025 నాటికి భారత్ వద్ద ఉన్న అణు వార్హెడ్ల సంఖ్య 180కి చేరుకుంది. గత ఏడాది ఈ సంఖ్య 172గా ఉండగా, కేవలం ఏడాది కాలంలోనే భారత్ మరో 8 వార్హెడ్లను అదనంగా సమకూర్చుకుంది. మరోవైపు పాకిస్థాన్ వద్ద అణ్వస్త్రాల సంఖ్య 170 వద్దే స్థిరంగా కొనసాగుతోంది.
ప్రపంచ దేశాల అణు సామర్థ్యం (అంచనా): | దేశం | అణు వార్హెడ్ల సంఖ్య | | :--- | :--- | | రష్యా | 4,309 | | అమెరికా | 3,700 | | చైనా | 600 | | భారత్ | 180 | | పాకిస్థాన్ | 170 |
చైనా సవాళ్లే ప్రధాన కారణం: పాకిస్థాన్తో పాటు ముఖ్యంగా సరిహద్దుల్లో చైనా నుంచి ఎదురవుతున్న ముప్పును ఎదుర్కోవడమే లక్ష్యంగా భారత్ తన అణు సామర్థ్యాన్ని పెంచుకుంటోంది. చైనాలోని సుదూర ప్రాంతాలను సైతం తాకగల దీర్ఘశ్రేణి క్షిపణులు, అలాగే ఒకేసారి బహుళ లక్ష్యాలను ఛేదించే MIRV (Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicles) సాంకేతికతపై భారత్ దృష్టి సారించింది.
ముగియనున్న 'న్యూ స్టార్ట్' ఒప్పందం - పెరగనున్న ముప్పు: మరోవైపు, అగ్రరాజ్యాలైన అమెరికా, రష్యాల మధ్య ఉన్న కీలకమైన 'న్యూ స్టార్ట్' (New START) అణు నియంత్రణ ఒప్పందం వచ్చే వారం (ఫిబ్రవరి 4)తో ముగియనుంది. దీనికి ప్రత్యామ్నాయ ఒప్పందం కుదరకపోవడంతో, గత 50 ఏళ్లలో తొలిసారిగా అణ్వాయుధాలపై ఎలాంటి పరిమితులు లేని పరిస్థితి ఏర్పడబోతోంది. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొత్త అణ్వస్త్ర పోటీకి (Arms Race) దారితీస్తుందని నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఒకప్పుడు అణ్వాయుధాలను తగ్గించుకుంటూ వచ్చిన అగ్రరాజ్యాలు, ఇప్పుడు మళ్లీ తమ నిల్వలను పెంచుకోవడం, చైనా మరియు భారత్ వంటి దేశాలు తమ సామర్థ్యాన్ని విస్తరించుకోవడం ప్రపంచ శాంతికి కొత్త సవాలుగా మారింది.