Nepal: నేపాల్‌లో ఆందోళనలు.. సరిహద్దు మూసేసిన భారత్‌

Nepal: హిమాలయ దేశం నేపాల్‌లో ఒక్కసారిగా మతపరమైన ఆందోళనలు చెలరేగడంతో సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.

Nepal: హిమాలయ దేశం నేపాల్‌లో ఒక్కసారిగా మతపరమైన ఆందోళనలు చెలరేగడంతో సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. భారత సరిహద్దును ఆనుకుని ఉన్న నేపాల్ జిల్లాల్లో హింసాత్మక ఘటనలు చోటుచేసుకోవడంతో భారత ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ముందస్తు జాగ్రత్తగా భారత్-నేపాల్ సరిహద్దును తాత్కాలికంగా మూసివేసింది.

గొడవకు అసలు కారణం ఇదే..

నేపాల్‌లోని ధనుశా జిల్లాలో ఒక ప్రార్థనా మందిరాన్ని కొందరు గుర్తుతెలియని దుండగులు ధ్వంసం చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో అది మతపరమైన రంగు పులుముకుంది. దీనిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ ఆందోళనకారులు రోడ్లపైకి వచ్చి నిరసనలకు దిగారు.

హింసాత్మకంగా మారిన సరిహద్దు ప్రాంతాలు

పర్సా, రాహౌల్ వంటి సరిహద్దు జిల్లాల్లో ఈ నిరసనలు హింసాత్మకంగా మారాయి. ఆందోళనకారులు ప్రభుత్వ ఆస్తులను ధ్వంసం చేయడానికి ప్రయత్నించడంతో స్థానిక యంత్రాంగం రంగంలోకి దిగింది. పరిస్థితి అదుపు తప్పకుండా ఉండేందుకు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో కర్ఫ్యూ విధించారు. అలాగే సోషల్ మీడియా ద్వారా వదంతులు వ్యాపించకుండా ఇంటర్నెట్ సేవలపై కూడా ఆంక్షలు విధించినట్లు తెలుస్తోంది.

భారత్ అప్రమత్తం - సరిహద్దు సీలింగ్

నేపాల్‌లో జరుగుతున్న పరిణామాలు భారత్‌పై ప్రభావం చూపకుండా ఉండేందుకు సరిహద్దు భద్రతా దళాలు (SSB) హై అలర్ట్ ప్రకటించాయి. ఎమర్జెన్సీ మరియు అత్యవసర వైద్య సేవలు మినహా సాధారణ పౌరుల రాకపోకలపై పూర్తి నిషేధం విధించారు. సరిహద్దు వెంట గస్తీని పెంచారు. శాంతిభద్రతలు అదుపులోకి వచ్చే వరకు ఈ ఆంక్షలు కొనసాగుతాయని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

