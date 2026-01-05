IMD Rain Alert: బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం.. సంక్రాంతి వేళ ఏపీలో వర్షాలు, తెలంగాణలో చలి పంజా!
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడనున్న అల్పపీడనం కారణంగా ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అటు తెలంగాణలో 'కోల్డ్ వేవ్ 2.0' మొదలుకానుండటంతో చలి తీవ్రత పెరగనుంది. వాతావరణ శాఖ తాజా హెచ్చరికలు ఇక్కడ చూడండి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారబోతోంది. కొత్త ఏడాదిలో అడుగుపెట్టగానే ప్రకృతి తన ప్రతాపం చూపిస్తోంది. అటు ఏపీని అల్పపీడన గండం భయపెడుతుంటే, ఇటు తెలంగాణను చలిగాలులు వణికించబోతున్నాయి. భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) తాజా హెచ్చరికల ప్రకారం రాబోయే మూడు రోజులు చాలా కీలకం.
బంగాళాఖాతంలో కదలికలు: 3 రోజుల్లో అల్పపీడనం
ప్రస్తుతం శ్రీలంక సమీపంలోని నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది. ఇది రాబోయే 24 గంటల్లో బలపడి జనవరి 8 నాటికి అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావంతో దక్షిణ భారతదేశంలో వర్షాలు మొదలవుతాయని ఐఎండీ స్పష్టం చేసింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్: సంక్రాంతి వేళ వాన గండం?
ఈ అల్పపీడన ప్రభావం ప్రధానంగా తమిళనాడుపై ఉన్నప్పటికీ, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
- ప్రభావిత ప్రాంతాలు: దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్ర, రాయలసీమ జిల్లాలు.
- ముప్పు: సరిగ్గా సంక్రాంతి సంబరాల సమయంలో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండటంతో రైతులు, సామాన్య ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
తెలంగాణ: చలిగాలులు 2.0 షురూ!
తెలంగాణలో చలి తీవ్రత మళ్ళీ పెరగనుంది. సోమవారం (జనవరి 5) నుంచి రాష్ట్రంలో "కోల్డ్ వేవ్స్ 2.0" మొదలవుతుందని వాతావరణ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
- రెండు రెట్ల చలి: కేవలం రాత్రి పూటే కాకుండా మధ్యాహ్నం వేళల్లో కూడా ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే తక్కువగా నమోదవుతాయి.
- తీవ్రత: ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 5-10 డిగ్రీలకు పడిపోయే అవకాశం ఉంది.
పొగమంచు ముప్పు - పర్యాటకుల సందడి
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దట్టమైన పొగమంచు కప్పేస్తోంది.
- ఏపీలో: అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని అరకు, లంబసింగి, చింతపల్లి ప్రాంతాల్లో మంచు దుప్పటి పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తోంది.
- హైదరాబాద్: నగరంలో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండటంతో పాటు ఉదయం వేళల్లో పొగమంచు కారణంగా వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇక్కడ కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 18 డిగ్రీలుగా నమోదవుతున్నాయి.
జిల్లాల వారీగా కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు (జనవరి 4 డేటా):
జాగ్రత్తలు: చలిగాలుల నేపథ్యంలో వృద్ధులు, చిన్నపిల్లలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని, ప్రయాణాల్లో పొగమంచు పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ సూచించింది.