Shocking Truth: మీ క్రెడిట్ స్కోర్ తక్కువగా ఉందా? బ్యాంకులు మీ లోన్ రిజెక్ట్ చేయడానికి అసలు కారణం ఇదేనా?
2026లో మంచి క్రెడిట్ స్కోర్ కావాలా? వడ్డీ రేట్లు తగ్గించుకోవడానికి, సులభంగా రుణాలు పొందడానికి క్రెడిట్ స్కోర్ను పెంచుకునే స్మార్ట్ టిప్స్ ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
కొత్త సంవత్సరం రాకతో చాలామంది తమ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవాలని, కెరీర్లో ఎదగాలని లేదా భవిష్యత్తు కోసం డబ్బు ఆదా చేయాలని లక్ష్యాలు నిర్దేశించుకుంటారు. అయితే, ఇల్లు కొనాలన్నా, పిల్లల ఉన్నత చదువులకైనా లేదా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఆదుకోవాలన్నా ఒక వ్యక్తి యొక్క 'ఆర్థిక ఆరోగ్యం' చాలా ముఖ్యం.
బ్యాంకులు ఒక వ్యక్తి ఆర్థిక స్థితిని అంచనా వేసేటప్పుడు కేవలం ఆదాయం లేదా పొదుపును మాత్రమే చూడవు; అంతకంటే శక్తివంతమైన క్రెడిట్ స్కోరును (Credit Score) పరిగణనలోకి తీసుకుంటాయి. ఈ స్కోరు 750 కంటే ఎక్కువగా ఉంటే తక్కువ వడ్డీకే రుణాలు లభిస్తాయి. 2026లో మీ క్రెడిట్ స్కోరును పెంచుకోవడానికి ఇక్కడ కొన్ని ఆచరణాత్మక మార్గాలు ఉన్నాయి:
1. సకాలంలో చెల్లింపులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి:
క్రెడిట్ స్కోరులో 35% కేవలం మీ చెల్లింపుల చరిత్రపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లులు లేదా ఈఎంఐలు (EMIs) ఒక్క రోజు ఆలస్యమైనా మీ స్కోరు దెబ్బతింటుంది. బిజీ షెడ్యూల్ వల్ల మర్చిపోయే అవకాశం ఉంటే, బ్యాంకులో 'ఆటో-డెబిట్' సదుపాయాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోండి. క్రెడిట్ కార్డుల విషయంలో కేవలం 'కనీస మొత్తాన్ని' (Minimum Due) మాత్రమే చెల్లించడం వల్ల వడ్డీ పెరుగుతుంది తప్ప అప్పు తగ్గదు.
2. క్రెడిట్ వినియోగాన్ని గమనించండి:
మీ క్రెడిట్ పరిమితి (Limit) ₹5 లక్షలు ఉంటే, ప్రతి నెలా ₹4 లక్షలు వాడటం వల్ల మీరు ఆర్థిక ఒత్తిడిలో ఉన్నారని బ్యాంకులకు అనిపిస్తుంది. మీ మొత్తం పరిమితిలో 30% కంటే తక్కువగా వాడటం ఉత్తమం. ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటే, ఒకే కార్డుపై భారం వేయకుండా వేర్వేరు కార్డులను వాడండి లేదా పరిమితిని పెంచుకోండి.
3. రుణాల కలయిక (Credit Mix):
కేవలం క్రెడిట్ కార్డులు, పర్సనల్ లోన్లు మాత్రమే కాకుండా.. హోమ్ లోన్ లేదా కార్ లోన్ వంటి సురక్షిత రుణాలు కూడా ఉండటం మంచిది. ఇది మీరు రకరకాల అప్పులను సమర్థవంతంగా నిర్వహించగలరని నిరూపిస్తుంది. అయితే, అవసరం లేకుండా అప్పులు చేయకండి.
4. పాత క్రెడిట్ కార్డులను రద్దు చేయవద్దు:
చాలామంది పాత కార్డులను మూసివేయడం తెలివైన పని అనుకుంటారు, కానీ అది తప్పు. మీ క్రెడిట్ చరిత్ర ఎంత పాతదైతే మీ స్కోరు అంత పెరుగుతుంది. పాత కార్డుకు వార్షిక రుసుము ఎక్కువగా ఉంటే, దాన్ని 'లైఫ్ టైమ్ ఫ్రీ' కార్డుగా మార్చుకోండి తప్ప పూర్తిగా రద్దు చేయకండి.
5. తరచుగా రుణాల కోసం దరఖాస్తు చేయకండి:
ఆన్లైన్లో ఆఫర్లు ఉన్నాయని పదేపదే లోన్లు లేదా క్రెడిట్ కార్డుల కోసం దరఖాస్తు చేయకండి. ప్రతి దరఖాస్తు సమయంలో బ్యాంకులు మీ క్రెడిట్ రిపోర్టును తనిఖీ చేస్తాయి, దీనివల్ల మీ స్కోరు తగ్గే అవకాశం ఉంది.
6. మీ క్రెడిట్ రిపోర్టును తనిఖీ చేసుకోండి:
కంప్యూటర్ తప్పుల వల్ల లేదా డేటా ఎంట్రీ పొరపాట్ల వల్ల మీ క్రెడిట్ రిపోర్టులో తప్పులు ఉండవచ్చు. కనీసం ఆరు నెలలకు ఒకసారి మీ రిపోర్టును పూర్తిగా తనిఖీ చేయండి. మీ పేరు, పాన్ (PAN), అడ్రస్ మరియు లోన్ స్టేటస్ సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో చూసుకోండి. ఏవైనా తప్పులుంటే వెంటనే క్రెడిట్ బ్యూరోకు ఫిర్యాదు చేయండి.
ఓపిక పట్టండి:
క్రెడిట్ స్కోరు రాత్రికి రాత్రే పెరగదు. పైన చెప్పిన అలవాట్లను మీరు 6 నుండి 12 నెలల పాటు క్రమం తప్పకుండా పాటిస్తే, 2026 చివరి నాటికి మీ స్కోరు 750-800 స్థాయికి చేరుకుంటుంది. బలమైన క్రెడిట్ స్కోరు మీకు తక్కువ వడ్డీతో కూడిన రుణాలు మరియు మంచి ఆర్థిక అవకాశాలను అందిస్తుంది. ఇప్పుడే జాగ్రత్త పడండి, మీ భవిష్యత్తు మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతుంది.