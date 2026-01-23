  • Menu
How to Change Address in Driving Licence? ఆర్టీవో ఆఫీస్ చుట్టూ తిరగక్కర్లేదు.. ఇంట్లోనే ఇలా చేయండి!

Highlights

మీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్‌లో అడ్రస్ మార్చాలా? ఆన్‌లైన్‌లో 'సారథి' పోర్టల్ ద్వారా సింపుల్‌గా అప్లై చేసుకునే విధానం మీకోసం స్టెప్-బై-స్టెప్ గైడ్.

ఉద్యోగ రీత్యా లేదా వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల ఒక ఊరి నుండి మరో ఊరికి మారినప్పుడు మనం మార్చుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన పత్రాల్లో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ (DL) ఒకటి. లైసెన్స్‌లో అడ్రస్ అప్‌డేటెడ్‌గా లేకపోతే ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ సమయంలో లేదా లైసెన్స్ రెన్యూవల్ సమయంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి.

గతంలో దీని కోసం రోజుల తరబడి ఆర్టీవో కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం 'సారథి' (Sarathi) పోర్టల్ ద్వారా ఈ ప్రక్రియను చాలా సులభతరం చేసింది. మీ మొబైల్ లేదా కంప్యూటర్ ద్వారా అడ్రస్ ఎలా మార్చుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన ముఖ్యమైన పత్రాలు:

ప్రక్రియ ప్రారంభించే ముందు ఈ డాక్యుమెంట్లను సిద్ధం ఉంచుకోండి:

ఒరిజినల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్.

ప్రస్తుత చిరునామా ఆధారం: ఆధార్ కార్డు, ఓటర్ ఐడీ, గ్యాస్ బిల్లు లేదా కరెంటు బిల్లు (ఏదైనా ఒకటి).

మెడికల్ సర్టిఫికేట్: మీ వయస్సు 40 ఏళ్లు పైబడి ఉంటే, ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన డాక్టర్ సంతకం చేసిన ఫాం 1-ఏ (Form 1-A) తప్పనిసరి.

ఆన్‌లైన్‌లో అడ్రస్ మార్చుకునే విధానం (స్టెప్-బై-స్టెప్):

స్టెప్ 1: అధికారిక వెబ్‌సైట్ సందర్శన ముందుగా కేంద్ర రవాణా శాఖ వెబ్‌సైట్ parivahan.gov.in ఓపెన్ చేయండి. హోమ్ పేజీలో ‘Online Services’ విభాగంలో ఉన్న ‘Driving Licence Related Services’ పై క్లిక్ చేయండి.

స్టెప్ 2: రాష్ట్ర ఎంపిక తర్వాతి పేజీలో మీ రాష్ట్రాన్ని (తెలంగాణ లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్) ఎంచుకోండి. ఇప్పుడు ఆ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన రవాణా శాఖ పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది.

స్టెప్ 3: సర్వీస్ సెలక్షన్ స్క్రీన్ పై కనిపించే ఆప్షన్లలో ‘Apply for Change of Address’ అనే లింక్ మీద క్లిక్ చేయండి. అక్కడ కనిపించే సూచనలను చదివి 'Continue' బటన్ నొక్కండి.

స్టెప్ 4: వివరాల నమోదు మీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ నంబర్ మరియు పుట్టిన తేదీని ఎంటర్ చేసి ‘Get DL Details’ పై క్లిక్ చేయండి. మీ పాత వివరాలన్నీ కనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు మీ కొత్త అడ్రస్ వివరాలను జాగ్రత్తగా ఫిల్ చేయండి.

స్టెప్ 5: డాక్యుమెంట్లు & ఫీజు చెల్లింపు పైన పేర్కొన్న పత్రాలను (ఆధార్, ఫోటో మొదలైనవి) స్కాన్ చేసి అప్‌లోడ్ చేయండి. అనంతరం నిర్ణీత రుసుమును ఆన్‌లైన్ (Net Banking/UPI/Card) ద్వారా చెల్లించండి.

స్టెప్ 6: స్లాట్ బుకింగ్ & వెరిఫికేషన్ ఫీజు చెల్లించిన తర్వాత, మీ దగ్గరలోని ఆర్టీవో (RTO) ఆఫీసులో పత్రాల పరిశీలన కోసం మీకు వీలైన తేదీ, సమయాన్ని (Slot) బుక్ చేసుకోండి. ఆ సమయానికి ఒరిజినల్ పత్రాలతో ఆఫీసుకి వెళ్తే అధికారులు వెరిఫై చేస్తారు.

ఫలితం: వెరిఫికేషన్ పూర్తయిన కొన్ని రోజుల్లోనే మీ కొత్త అడ్రస్‌తో కూడిన స్మార్ట్ కార్డ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ నేరుగా మీ ఇంటికి పోస్టులో వస్తుంది.

