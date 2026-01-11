  • Menu
CM Yogi Adityanath Security: ఈ రాష్ట్ర సీఎం భద్రత కోసం ఏడాదికి ఎంత ఖర్చు చేస్తారో తెలిస్తే షాక్ అవ్వడం పక్కా..!!


Highlights



CM Yogi Adityanath Security: ఉత్తరప్రదేశ్ రాజకీయ వాతావరణం ఎంత ఉత్కంఠభరితంగా ఉంటుందో, ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి భద్రతా వ్యవస్థ కూడా అంతే అప్రమత్తంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఎక్కడికి వెళ్లినా ఆయన చుట్టూ కనిపించే కట్టుదిట్టమైన భద్రతను చూసినప్పుడు, సహజంగానే ఒక సందేహం తలెత్తుతుంది. ఈ స్థాయి భద్రత కోసం ప్రతి సంవత్సరం ఎంత ఖర్చు అవుతోంది? ఆ వ్యయాన్ని భరిస్తున్నది ఎవరు? రాష్ట్ర ప్రభుత్వమా, లేక కేంద్ర ప్రభుత్వమూ ఇందులో భాగస్వామ్యమా? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తెలుసుకుంటే, భద్రత వెనుక ఉన్న వ్యవస్థ ఎంత విస్తృతమైనదో స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది.

భద్రతా వర్గీకరణ పరంగా చూస్తే, యోగి ఆదిత్యనాథ్ దేశంలోనే అత్యున్నత రక్షణ స్థాయి అయిన Z+ కేటగిరీ భద్రతను పొందుతున్న కొద్దిమంది నేతల్లో ఒకరు. ఈ భద్రత కేవలం ఆయుధాలు పట్టుకున్న సిబ్బందితోనే పరిమితం కాదు. ఇందులో ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన కమాండోలు, అత్యాధునిక ఆయుధాలు, బుల్లెట్‌ప్రూఫ్ వాహనాలు, కమ్యూనికేషన్ జామర్ వ్యవస్థలు, అలాగే రోజంతా ఆయన వెంట ఉండే క్లోజ్ ప్రొటెక్షన్ టీమ్ ఉంటుంది. నిఘా సంస్థలు తరచూ నిర్వహించే ముప్పు అంచనాల ఆధారంగా ఈ భద్రతా ఏర్పాట్లు ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించబడి, అవసరమైతే మరింత కట్టుదిట్టం చేయబడతాయి.

ఇంత భారీ భద్రతకు అయ్యే ఖర్చు సహజంగానే తక్కువ ఉండదు. ప్రభుత్వ బడ్జెట్ పత్రాలు, అలాగే వివిధ ఆర్టీఐ దరఖాస్తుల ద్వారా వెలుగులోకి వచ్చిన అంచనాల ప్రకారం, ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ భద్రత కోసం సంవత్సరానికి సుమారు రూ.25 నుంచి రూ.30 కోట్ల వరకు ఖర్చు అవుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ మొత్తంలో భద్రతా సిబ్బంది జీతాలు, వారి శిక్షణ ఖర్చులు, ఆయుధాలు మరియు వాహనాల నిర్వహణ, ఇంధన వ్యయం, లాజిస్టిక్స్, అలాగే ఆధునిక సాంకేతిక పరికరాల ఖర్చులు అన్నీ కలుపుకుంటారు. అయితే, భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ప్రభుత్వం వ్యక్తిగత భద్రతకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను బహిరంగంగా వెల్లడించదు.

అయితే ఈ ఖర్చును ఎవరు భరిస్తున్నారు అన్నది చాలా మందికి ఆసక్తికరమైన అంశం. రాజ్యాంగ పరంగా చూస్తే, ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి భద్రతకు ప్రాథమిక బాధ్యత ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానిదే. భద్రతలో భాగంగా ఎన్‌ఎస్‌జీ లేదా సీఆర్‌పీఎఫ్ వంటి కేంద్ర బలగాలను వినియోగించినా, వాటికి సంబంధించిన ఖర్చును సంబంధిత రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే చెల్లించాలి. అంటే బలగాలు కేంద్రానికి చెందినవైనా, ఆర్థిక భారం మాత్రం రాష్ట్ర ఖజానాపైనే పడుతుంది. యోగి ఆదిత్యనాథ్ భద్రతకు సంబంధించిన వ్యయాన్ని కూడా ప్రధానంగా ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం భరిస్తోంది.

ఇంత కఠినమైన భద్రత ఎందుకు అవసరమవుతోంది అన్న ప్రశ్నకు సమాధానం కూడా స్పష్టమే. రాజకీయంగా, పరిపాలనా నిర్ణయాల పరంగా యోగి ఆదిత్యనాథ్ తరచూ వివాదాలు, విమర్శలు ఎదుర్కొంటుంటారు. ఈ నేపథ్యంతో ఆయనను భద్రతా సంస్థలు అధిక ప్రమాద స్థాయి వ్యక్తిగా పరిగణిస్తున్నాయి. అందుకే ఎటువంటి చిన్న లోపం కూడా తలెత్తకుండా భద్రతను అత్యంత క్రమబద్ధంగా అమలు చేస్తున్నారు. అవసరమైతే పరిస్థితులను బట్టి భద్రతను మరింత బలోపేతం చేసే ఏర్పాట్లు కూడా ఉంటాయి.

నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఒక రాజ్యాంగ పదవిలో ఉన్న వ్యక్తి భద్రతను కేవలం ఖర్చు కోణంలో మాత్రమే చూడడం సరైనది కాదు. అది వ్యక్తిగత రక్షణకే పరిమితం కాకుండా, రాష్ట్ర పరిపాలనా స్థిరత్వం, శాంతిభద్రతలు, ప్రజా వ్యవస్థపై విశ్వాసంతో కూడా ముడిపడి ఉంటుంది. అందువల్ల, ఇలాంటి భద్రతా వ్యయాలను ప్రభుత్వాలు అనివార్యమైన పెట్టుబడిగా భావిస్తాయి. భద్రత అంటే ఖర్చు మాత్రమే కాదు, అది ఒక రాష్ట్రం సజావుగా నడవడానికి అవసరమైన మౌలిక రక్షణ వ్యవస్థ అనే భావన బలంగా ఉంది.

