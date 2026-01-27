  • Menu
Home  > జాతీయం

Viral News: యజమాని మృతదేహం వద్దే నాలుగు రోజులు.. ఆకలి, దాహం మరిచి మంచులో కాపలా కాసిన కుక్క..!

Viral News: యజమాని మృతదేహం వద్దే నాలుగు రోజులు.. ఆకలి, దాహం మరిచి మంచులో కాపలా కాసిన కుక్క..!
x
Highlights

Viral News: మనిషికి అత్యంత విశ్వాసపాత్రమైన జంతువు కుక్క అని మరోసారి నిరూపితమైంది.

Viral News: మనిషికి అత్యంత విశ్వాసపాత్రమైన జంతువు కుక్క అని మరోసారి నిరూపితమైంది. హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని భార్మౌర్ ప్రాంతంలో చోటుచేసుకున్న ఒక సంఘటన స్థానికులనే కాకుండా, నెటిజన్ల కళ్లను కూడా చెమ్మగిల్లేలా చేస్తోంది. అత్యంత కఠినమైన వాతావరణంలో, మంచు కురుస్తున్నా తన యజమాని మృతదేహాన్ని వీడకుండా ఒక పెంపుడు కుక్క చేసిన పోరాటం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.

అసలేం జరిగిందంటే?

భార్మౌర్ ప్రాంతానికి చెందిన ఒక వ్యక్తి తన పెంపుడు శునకం పిట్‌బుల్ (Pitbull) తో కలిసి అత్యవసర పనిమీద బయటకు వెళ్లారు. అయితే, హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో ప్రస్తుతం భారీగా మంచు కురుస్తుండటంతో చలి తీవ్రత విపరీతంగా పెరిగింది. మార్గమధ్యలో ఆ వ్యక్తి చలికి తట్టుకోలేక కుప్పకూలిపోయి కన్నుమూశారు.

4 రోజుల పాటు తిండి లేకుండా..

యజమాని మరణించినా ఆ పిట్‌బుల్ మాత్రం అక్కడి నుంచి ఒక్క అడుగు కూడా కదలలేదు.

విశ్వాసం: ఎముకలు కొరికే చలి, చలిగాలులు వీస్తున్నా యజమాని మృతదేహానికి కాపలాగా అక్కడే ఉండిపోయింది.

రెస్క్యూ ఆపరేషన్: నాలుగు రోజుల తర్వాత ఆ వ్యక్తిని వెతుక్కుంటూ వెళ్లిన రెస్క్యూ సిబ్బందికి ఆ కుక్క యజమాని పక్కనే కూర్చుని కనిపించింది.

దగ్గరకు రానివ్వలేదు: ప్రారంభంలో ఆ మూగజీవం రెస్క్యూ సిబ్బందిని కూడా మృతదేహం దగ్గరకు రానివ్వకుండా అడ్డుకుంది. యజమానికి ఏదో హాని జరుగుతుందన్న ఆందోళనతో అది వారిని బెదిరించింది.

కంటతడి పెట్టిన సిబ్బంది

చివరకు రెస్క్యూ సిబ్బంది ఆ కుక్కను మచ్చిక చేసుకుని, తిండి పెట్టి శాంతింపజేశారు. ఆ తర్వాతే మృతదేహాన్ని అక్కడి నుంచి తరలించడం సాధ్యమైంది. నాలుగు రోజుల పాటు ఏమీ తినకుండా, గడ్డకట్టే చలిలో యజమాని పట్ల ఆ కుక్క చూపిన ప్రేమను చూసి స్థానికులు కన్నీరు పెట్టుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ (Viral Video) గా మారింది.

"మనుషులు మారిపోతున్నా, మూగజీవాల విశ్వాసం మాత్రం ఎప్పటికీ మారదు" అంటూ నెటిజన్లు ఈ పిట్‌బుల్‌పై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.


Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick