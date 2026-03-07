Gurmeet Ram Rahim Singh: డేరా బాబాకు భారీ ఊరట
Gurmeet Ram Rahim Singh: రెండు దశాబ్దాల కాలంగా సాగుతున్న జర్నలిస్టు రామ్ చందర్ ఛత్రపతి హత్య కేసులో డేరా సచ్ఛా సౌదా అధిపతి గుర్మీత్ రామ్ రహీమ్ సింగ్కు పంజాబ్-హర్యానా హైకోర్టులో శనివారం భారీ ఊరట లభించింది. ఈ కేసులో గతంలో కింది కోర్టు విధించిన యావజ్జీవ కారాగార శిక్షను రద్దు చేస్తూ, ఆయనను నిర్దోషిగా ప్రకటిస్తూ ధర్మాసనం తీర్పు వెలువరించింది.
కేసు నేపథ్యం:
2002లో హర్యానాకు చెందిన జర్నలిస్టు రామ్ చందర్ ఛత్రపతిపై కాల్పులు జరగడం, ఆపై చికిత్స పొందుతూ ఆయన మరణించడం అప్పట్లో దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. డేరా ఆశ్రమంలో జరిగే అకృత్యాలను వెలుగులోకి తెచ్చినందుకే ఆయనను హత్య చేశారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ కేసును సుదీర్ఘంగా విచారించిన సీబీఐ ప్రత్యేక కోర్టు, 2019లో రామ్ రహీమ్తో పాటు మరో ముగ్గురిని దోషులుగా నిర్ధారించి యావజ్జీవ శిక్ష విధించింది.
హైకోర్టు తీర్పులో ఏముందంటే?
కింది కోర్టు తీర్పును సవాలు చేస్తూ రామ్ రహీమ్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై హైకోర్టు విచారణ చేపట్టింది. సాక్ష్యాధారాల లోపాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకున్న ధర్మాసనం, ఆయనపై ఉన్న ఆరోపణలు నిరూపితం కాలేదని స్పష్టం చేస్తూ కేసు నుంచి విముక్తి కల్పించింది. రామ్ రహీమ్ తరపు న్యాయవాది జితేందర్ ఖురానా ఈ విషయాన్ని ధృవీకరించారు.
అయినా జైలులోనే..
ఈ హత్య కేసులో నిర్దోషిగా విడుదలైనప్పటికీ, రామ్ రహీమ్ సింగ్ ప్రస్తుతానికి జైలులోనే కొనసాగనున్నారు. 2017లో తన ఆశ్రమంలోని ఇద్దరు సాధ్వీలపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన కేసులో ఆయనకు 20 ఏళ్ల శిక్ష పడింది. ప్రస్తుతం ఆయన హర్యానాలోని రోహ్తక్ జిల్లా సునారియా జైలులో ఆ శిక్షను అనుభవిస్తున్నారు.
బాధిత కుటుంబం స్పందన:
హైకోర్టు తీర్పుపై డేరా అనుచరులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తుండగా, జర్నలిస్టు ఛత్రపతి కుటుంబ సభ్యులు మాత్రం తీవ్ర నిరాశకు లోనయ్యారు. ఈ తీర్పును సవాలు చేస్తూ త్వరలోనే సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించే యోచనలో వారు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.