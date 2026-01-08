Good News for Men.. ఇక పురుషులకూ 'ఫ్రీ' బస్సు ప్రయాణం! కండిషన్స్ అప్లై!
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మహిళలకే కాకుండా దివ్యాంగులైన పురుషులకు కూడా ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సదుపాయం కల్పించేందుకు ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వాలు సిద్ధమయ్యాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, నిబంధనలు ఇక్కడ చూడండి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మహిళలకు ఆర్టిసి బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణ సదుపాయం ఇప్పటికే విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది. అయితే, ఇప్పుడు ప్రభుత్వం పురుషులకు కూడా ఈ పథకాన్ని వర్తింపజేసే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. అందరికీ కాకపోయినా, ఒక ప్రత్యేక వర్గానికి చెందిన పురుషులకు ఈ లబ్ధి చేకూరనుంది. ఆ వివరాలు మీకోసం..
ఎవరికి ఈ అవకాశం?
తెలంగాణలో 'మహాలక్ష్మి', ఆంధ్రప్రదేశ్లో 'స్త్రీ శక్తి' పథకాల ద్వారా మహిళలు ఉచితంగా ప్రయాణిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దివ్యాంగులకు (Disabled Persons) కూడా పూర్తిస్థాయిలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సదుపాయం కల్పించాలని నిర్ణయించాయి. దీనివల్ల దివ్యాంగులైన పురుషులకు కూడా ఇకపై టికెట్ ఖర్చు ఉండదు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో పరిస్థితి (APSRTC):
ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఇటీవల ఈ అంశంపై కీలక ప్రకటన చేశారు.
ప్రస్తుత నిబంధన: ప్రస్తుతం దివ్యాంగులకు బస్సు ఛార్జీల్లో 50 శాతం రాయితీ (కన్సెషన్) మాత్రమే ఉంది.
కొత్త నిర్ణయం: త్వరలోనే ఈ 50 శాతం చెల్లింపును కూడా రద్దు చేసి, మహిళల తరహాలోనే దివ్యాంగులకు 100 శాతం ఉచిత ప్రయాణం కల్పించనున్నారు.
కసరత్తు: రాష్ట్రంలో ఎంతమంది దివ్యాంగులు ఉన్నారు? దీనివల్ల ప్రభుత్వంపై పడే అదనపు భారం ఎంత? అనే అంశాలపై అధికారులు ఇప్పటికే నివేదిక సిద్ధం చేస్తున్నారు.
తెలంగాణలోనూ 'ఫ్రీ' జర్నీ (TGSRTC):
తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా దివ్యాంగుల సంక్షేమం దృష్ట్యా ఇదే దిశగా ఆలోచిస్తోంది.
మంత్రి వెల్లడి: దివ్యాంగులకు ఉచిత ప్రయాణం కల్పించే విషయంపై రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్తో చర్చించినట్లు మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ తెలిపారు.
త్వరలో అమలు: ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన వెంటనే, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా దివ్యాంగులైన పురుషులు మరియు మహిళలకు ఆర్టిసి బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం అమలులోకి రానుంది.
భారతదేశంలో మహిళలకు ఉచిత బస్సు సౌకర్యం ఉన్న రాష్ట్రాలు:
ప్రస్తుతం దేశంలోని పలు రాష్ట్రాలు వివిధ పేర్లతో ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నాయి:
ప్రభుత్వాల ఈ నిర్ణయంపై దివ్యాంగులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా నిరుపేద దివ్యాంగులకు ఉపాధి నిమిత్తం ప్రయాణించేటప్పుడు ఈ నిర్ణయం ఎంతో ఆర్థికంగా తోడ్పడనుంది. ఉత్తర్వులు వెలువడిన వెంటనే ఈ సదుపాయాన్ని పొందడానికి 'సదరం' (SADAREM) సర్టిఫికేట్ లేదా స్మార్ట్ కార్డ్ తప్పనిసరి చేసే అవకాశం ఉంది.