Gold Price Today: మళ్లీ భారీగా పెరిగిన బంగారం ధరలు — తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ.1.3 లక్షల మార్క్ చేరువలో!
ఈ రోజు బంగారం ధరలు మళ్లీ భారీగా పెరిగాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖ, చెన్నై, బెంగళూరులో 22క్యారెట్, 24క్యారెట్ గోల్డ్ రేట్లు, వెండి ధరలు తెలుసుకోండి.
Gold Price Today: బంగారం ధరల్లో మళ్లీ భారీ పెరుగుదల — తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ.1.3 లక్షలకు చేరువలో!
అక్టోబర్ 16, గురువారం దేశవ్యాప్తంగా బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో గోల్డ్ రేట్లు పెరగడంతో, భారత మార్కెట్లో కూడా పసిడి ధరలు రికార్డు స్థాయిలోకి చేరాయి.
దేశ రాజధాని న్యూఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ఒక్కరోజులో రూ.1,090 పెరిగి, రూ.1,29,623కి చేరింది. అదే సమయంలో, తెలుగు రాష్ట్రాలు మరియు దక్షిణ భారత నగరాల్లో కూడా బంగారం ధరలు పెరిగాయి.
హైదరాబాద్ గోల్డ్ రేట్స్ (Hyderabad Gold Rates):
🔸 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,18,689
🔸 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,29,479
🔸 వెండి (1 కిలో): ₹2,06,000
విజయవాడ గోల్డ్ రేట్స్ (Vijayawada Gold Price Today):
🔸 22 క్యారెట్ల పసిడి (10 గ్రాములు): ₹1,18,695
🔸 24 క్యారెట్ల గోల్డ్ (10 గ్రాములు): ₹1,29,485
🔸 వెండి (1 కిలో): ₹2,06,000
విశాఖపట్నం గోల్డ్ రేట్స్ (Visakhapatnam Gold Price Today):
🔸 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,18,697
🔸 24 క్యారెట్ల పసిడి (10 గ్రాములు): ₹1,29,487
🔸 వెండి (100 గ్రాములు): ₹20,680
బెంగళూరు గోల్డ్ రేట్స్ (Bengaluru Gold Price):
🔸 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,18,675
🔸 24 క్యారెట్ల గోల్డ్ (10 గ్రాములు): ₹1,29,465
🔸 వెండి (1 కిలో): ₹1,94,000
🔸 వెండి (100 గ్రాములు): ₹19,400
చెన్నై గోల్డ్ రేట్స్ (Chennai Gold Price Today):
🔸 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,18,631
🔸 24 క్యారెట్ల పసిడి (10 గ్రాములు): ₹1,29,411
🔸 వెండి (100 గ్రాములు): ₹20,600
సారాంశం:
ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు అన్ని నగరాల్లో రూ.1.3 లక్షల మార్క్కి దగ్గరగా ఉన్నాయి. పెరుగుతున్న డాలర్ రేట్లు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో జియోపాలిటికల్ పరిస్థితులు గోల్డ్ రేట్లపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
వెండి ధరలు కూడా రూ.2 లక్షల దాటాయి. పండుగ సీజన్లో గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదా బంగారు ఆభరణాల కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు, ఈ పెరుగుదలపై దృష్టి పెట్టడం మంచిది.