ఆగస్టు 11: హైదరాబాద్‌, విజయవాడ‌, విశాఖ, బెంగళూరు, చెన్నైలో నేటి బంగారం, వెండి ధరలు

Highlights

ఆగస్టు 11, 2025: హైదరాబాద్‌, విజయవాడ‌, విశాఖపట్నం, బెంగళూరు, చెన్నైలో నేటి బంగారం, వెండి ధరలు – 22 క్యారెట్లు, 24 క్యారెట్ల పసిడి రేట్లు, సిల్వర్ ధరలు – తాజా అప్డేట్.

ఆగస్టు 11, ఆదివారం దేశవ్యాప్తంగా బంగారం ధరల్లో స్వల్ప తగ్గుదల నమోదైంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.10 తగ్గి రూ.1,03,203కి చేరుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్‌, విజయవాడ‌, విశాఖపట్నం సహా ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి.

హైదరాబాద్‌

  • 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹94,469
  • 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,03,059
  • వెండి (1 కిలో): ₹1,30,200

విజయవాడ‌

  • 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹94,475
  • 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,03,065
  • వెండి (1 కిలో): ₹1,31,000

విశాఖపట్నం

  • 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹94,477
  • 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,03,067
  • వెండి (100 గ్రాములు): ₹12,860

బెంగళూరు

  • 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹94,455
  • 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,03,045
  • వెండి (100 గ్రాములు): ₹11,900
  • వెండి (1 కిలో): ₹1,19,000

చెన్నై

  • 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹94,461
  • 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,03,051
  • వెండి (100 గ్రాములు): ₹12,960
