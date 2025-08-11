ఆగస్టు 11: హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖ, బెంగళూరు, చెన్నైలో నేటి బంగారం, వెండి ధరలు
ఆగస్టు 11, 2025: హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, బెంగళూరు, చెన్నైలో నేటి బంగారం, వెండి ధరలు – 22 క్యారెట్లు, 24 క్యారెట్ల పసిడి రేట్లు, సిల్వర్ ధరలు – తాజా అప్డేట్.
ఆగస్టు 11, ఆదివారం దేశవ్యాప్తంగా బంగారం ధరల్లో స్వల్ప తగ్గుదల నమోదైంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.10 తగ్గి రూ.1,03,203కి చేరుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం సహా ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి.
హైదరాబాద్
- 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹94,469
- 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,03,059
- వెండి (1 కిలో): ₹1,30,200
విజయవాడ
- 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹94,475
- 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,03,065
- వెండి (1 కిలో): ₹1,31,000
విశాఖపట్నం
- 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹94,477
- 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,03,067
- వెండి (100 గ్రాములు): ₹12,860
బెంగళూరు
- 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹94,455
- 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,03,045
- వెండి (100 గ్రాములు): ₹11,900
- వెండి (1 కిలో): ₹1,19,000
చెన్నై
- 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹94,461
- 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,03,051
- వెండి (100 గ్రాములు): ₹12,960
