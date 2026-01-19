Political Buzz: చంద్రబాబు కోసం తిరుమలకు 20 రోజుల పాదయాత్ర ప్రారంభించిన బండ్ల గణేష్
చంద్రబాబు విడుదలైన నేపథ్యంలో బండ్ల గణేష్ షాద్నగర్ నుండి తిరుమలకు సంకల్ప యాత్రను మొదలుపెట్టారు. ఇది తన వ్యక్తిగత భక్తి మొక్కు అని, ఇందులో రాజకీయం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
సినిమా నిర్మాత మరియు నటుడు బండ్ల గణేష్ తన మొక్కును తీర్చుకోవడానికి షాద్నగర్ నుండి తిరుమలకు 'సంకల్ప యాత్ర'ను ప్రారంభించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో చోటుచేసుకున్న కీలక పరిణామాల నేపథ్యంలో ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో నారా చంద్రబాబు నాయుడు విడుదల కావడం, ఆ తర్వాత కోర్టు ఆ కేసును కొట్టివేయడంతో బండ్ల గణేష్ ఈ యాత్రకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఇది తన వ్యక్తిగత భక్తితో కూడిన కృతజ్ఞతా యాత్ర అని, తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులకు ధన్యవాదాలు తెలపడమే దీని ఉద్దేశమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
మొక్కు తీర్చుకుంటున్న బండ్ల గణేష్
గణేష్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, గత ప్రభుత్వ హయాంలో చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్టై రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలులో ఉన్నప్పుడు ఆయన తీవ్ర ఆవేదనకు గురయ్యారు. ఆ సమయంలో, చంద్రబాబు నాయుడు నిర్దోషిగా బయటకు వస్తే తిరుమలకు పాదయాత్ర చేస్తానని శ్రీవారిని మొక్కుకున్నారు. ఆయనకు బెయిల్ రావడం, కేసు కొట్టివేయబడటంతో ఇప్పుడు ఆ మొక్కును నెరవేరుస్తున్నారు.
"ఇది రాజకీయ యాత్ర కాదు. ఇది దేవుడికి నేను తెలుపుకుంటున్న కృతజ్ఞత. నేను వేసే ప్రతి అడుగు ఒక చంద్రబాబు అభిమానిగా వేస్తున్నాను" అని గణేష్ స్పష్టం చేశారు.
"ఇది భక్తి యాత్ర, రాజకీయం కాదు"
ఈ సంకల్ప యాత్రకు ఎటువంటి రాజకీయ ఉద్దేశాలు లేవని బండ్ల గణేష్ మీడియా సాక్షిగా ప్రకటించారు. తన 32 ఏళ్ల స్నేహితుడు, రాజకీయ నేత పట్ల ఉన్న అభిమానంతోనే ఈ పని చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఆయన అరెస్ట్ వార్త విన్నప్పుడు తానూ ఎంతగా దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారో గుర్తుచేసుకుంటూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. విధి విచిత్రమో ఏమో కానీ, తాను మొక్కుకున్న నాలుగు రోజులకే చంద్రబాబుకు బెయిల్ వచ్చిందని, అది తన నమ్మకాన్ని మరింత బలపరిచిందని ఆయన చెప్పారు.
20 రోజుల పాటు సాగనున్న యాత్ర
షాద్నగర్ నుండి తిరుమల వరకు సుమారు 20 రోజుల పాటు ఈ సంకల్ప యాత్ర కొనసాగనుంది. బండ్ల గణేష్ పట్టుదల, భక్తి మరియు సహనానికి ఈ పాదయాత్ర ఒక నిదర్శనంగా నిలవనుంది.
సినీ మరియు రాజకీయ ప్రముఖుల మద్దతు
ఈ యాత్ర ప్రారంభోత్సవంలో నటుడు శివాజీ మరియు ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు పాల్గొన్నారు. శివాజీ మాట్లాడుతూ.. సాధారణ నేపథ్యం నుండి వచ్చి సినిమా రంగంలో గణేష్ సాధించిన విజయాన్ని అభినందించారు. "తన్నై నమ్మిన వారిని గణేష్ ఎప్పుడూ వదులుకోడు" అని, ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోవడంలో అతని చిత్తశుద్ధి గొప్పదని శివాజీ కొనియాడారు.
విశ్వాసం మరియు కృతజ్ఞతతో కూడిన ప్రయాణం
బండ్ల గణేష్ చేపట్టిన ఈ సంకల్ప యాత్ర పబ్లిసిటీ కోసం కాకుండా, దేవుడికి ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోవడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నం. తిరుమల దిశగా ఆయన వేస్తున్న ప్రతి అడుగు ఆయన అచంచలమైన నమ్మకాన్ని, కృతజ్ఞతను చాటుతోంది.