Suresh Kalmadi: కేంద్ర మాజీ మంత్రి సురేశ్ కల్మాడి కన్నుమూత..!!

Suresh Kalmadi: కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత, కేంద్ర మాజీ మంత్రి సురేశ్ కల్మాడి (81) మంగళవారం కన్నుమూశారు. కొంతకాలంగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆయన పుణేలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు. కల్మాడి మరణంతో జాతీయ రాజకీయాలు, క్రీడా రంగం ఒక ప్రభావశీల నాయకుడిని కోల్పోయింది.
సురేశ్ కల్మాడి రాజకీయ జీవితంలో దీర్ఘ అనుభవం కలిగిన నేతగా గుర్తింపు పొందారు. ఆయన రెండు సార్లు లోక్సభకు, మరో రెండు సార్లు రాజ్యసభకు ఎన్నికయ్యారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ, పీవీ నరసింహారావు ప్రధానిగా ఉన్న సమయంలో కేంద్ర క్యాబినెట్లో రైల్వే శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు. ఆ సమయంలో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, రైల్వే వ్యవస్థ బలోపేతంపై పలు కీలక నిర్ణయాల్లో భాగస్వామ్యం అయ్యారు.
రాజకీయాలతో పాటు క్రీడా పరిపాలన రంగంలో కూడా కల్మాడి కీలక పాత్ర పోషించారు. 1996 నుంచి 2012 వరకు ఇండియన్ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ (IOA) అధ్యక్షుడిగా పనిచేసిన ఆయన, భారత క్రీడా వ్యవస్థను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నిలబెట్టేందుకు ప్రయత్నించారు. అలాగే 2000 నుంచి 2013 వరకు ఏషియన్ అథ్లెటిక్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడిగా సేవలందించారు. ఆసియా స్థాయిలో అథ్లెటిక్స్ అభివృద్ధికి ఆయన చేసిన కృషి విశేషమని క్రీడా వర్గాలు గుర్తు చేస్తున్నాయి.
కల్మాడి మృతిపట్ల పలువురు కాంగ్రెస్ నేతలు, రాజకీయ ప్రముఖులు, క్రీడా సంఘాలు సంతాపం ప్రకటించాయి. ఆయన సేవలను గుర్తుచేసుకుంటూ, కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. సుదీర్ఘ రాజకీయ, క్రీడా పరిపాలనా ప్రయాణంతో సురేశ్ కల్మాడి భారత ప్రజాజీవితంలో తనదైన ముద్ర వేశారు.