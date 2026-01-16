  • Menu
Home  > జాతీయం

FASTag Alert: టోల్ గేట్ల దగ్గర ఇకపై అది కుదరదు.. ఏప్రిల్ 1 నుండి కొత్త రూల్స్!

FASTag Alert: టోల్ గేట్ల దగ్గర ఇకపై అది కుదరదు.. ఏప్రిల్ 1 నుండి కొత్త రూల్స్!
x
Highlights

ఏప్రిల్ 1 నుండి నేషనల్ హైవేలపై కొత్త ఫాస్టాగ్ నిబంధనలు అమల్లోకి రానున్నాయి. టోల్ ప్లాజాల వద్ద నగదు చెల్లింపులు పూర్తిగా నిలిపివేయనున్నారు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

నేషనల్ హైవేలపై ప్రయాణించే వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక హెచ్చరిక జారీ చేసింది. టోల్ ప్లాజాల వద్ద ట్రాఫిక్ కష్టాలను తగ్గించేందుకు మరియు డిజిటల్ చెల్లింపులను ప్రోత్సహించేందుకు సరికొత్త నిబంధనలను తీసుకువచ్చింది. ఏప్రిల్ 1, 2026 నుండి టోల్ గేట్ల వద్ద నగదు (Cash) చెల్లింపులను పూర్తిగా నిలిపివేయాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది.

ఇకపై నగదు చెల్లింపులు బంద్!

చాలామంది వాహనదారులకు ఫాస్టాగ్ (FASTag) ఉన్నప్పటికీ, టోల్ గేట్ల వద్ద చిల్లర సమస్యలు లేదా ఇతర కారణాలతో నగదు చెల్లిస్తుంటారు. దీనివల్ల టోల్ ప్లాజాల వద్ద భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతోంది. ఈ సమస్యకు చెక్ పెడుతూ కేంద్ర రోడ్డు రవాణా శాఖ కార్యదర్శి ఉమాశంకర్ కీలక ప్రకటన చేశారు.

ఏప్రిల్ 1 నుండి హైవేలపై ప్రయాణాలు కేవలం డిజిటల్ పద్ధతిలో మాత్రమే సాగాలి.

టోల్ ప్లాజాల వద్ద కేవలం FASTag లేదా UPI ద్వారా మాత్రమే చెల్లింపులు చేయాల్సి ఉంటుంది.

చేతిలో నగదు ఇచ్చి ప్రయాణించే పద్ధతిని పూర్తిగా నిషేధించారు.

ఎందుకు ఈ నిర్ణయం?

పండుగలు మరియు సెలవు దినాల్లో టోల్ గేట్ల వద్ద కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోవడానికి నగదు చెల్లింపులే ప్రధాన కారణమని ప్రభుత్వం గుర్తించింది.

వేగం మరియు పారదర్శకత: డిజిటల్ సిస్టమ్ ద్వారా టోల్ వసూలు చేయడం వల్ల సమయం ఆదా అవ్వడమే కాకుండా, పారదర్శకత పెరుగుతుంది.

ట్రాఫిక్ ఫ్రీ జర్నీ: ఫాస్టాగ్ ద్వారా వాహనాలు ఆగకుండా వెళ్లడం వల్ల ప్రయాణం మరింత వేగంగా సాగుతుంది.

వాహనదారులు చేయాల్సింది ఇదే:

  1. ఫాస్టాగ్ యాక్టివేషన్: మీ వాహనానికి ఉన్న ఫాస్టాగ్ యాక్టివ్‌గా ఉందో లేదో ముందే తనిఖీ చేసుకోండి.
  2. బ్యాలెన్స్ నిర్వహణ: ప్రయాణానికి ముందే ఫాస్టాగ్ వాలెట్‌లో తగినంత బ్యాలెన్స్ ఉండేలా చూసుకోండి.
  3. UPI సిద్ధం: ఒకవేళ ఫాస్టాగ్ పనిచేయకపోతే చెల్లించడానికి మీ ఫోన్‌లో UPI యాప్ సిద్ధంగా ఉంచుకోండి.

ముగింపు: హైవే ప్రయాణాన్ని మరింత సులభతరం చేసేందుకు ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయానికి వాహనదారులు సహకరించాలని అధికారులు కోరుతున్నారు. ఏప్రిల్ 1 నుండి చిల్లర కష్టాలు ఉండవు.. కానీ డిజిటల్ పేమెంట్ లేకపోతే మాత్రం ఇబ్బందులు తప్పవు!

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick