  • Menu
Home  > జాతీయం

EC: ఆన్‌లైన్‌లో ఓట్లు తొలగించలేరు.. రాహుల్ గాంధీ ఆరోపణలు నిరాధారం

EC: ఆన్‌లైన్‌లో ఓట్లు తొలగించలేరు.. రాహుల్ గాంధీ ఆరోపణలు నిరాధారం
x
Highlights

EC: కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ చేసిన విమర్శలను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) ఖండించింది.

EC: కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ చేసిన విమర్శలను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) ఖండించింది. సాఫ్ట్‌వేర్ ఉపయోగించి ఓట్లను తొలగిస్తున్నారనే ఆరోపణలు నిరాధారమని, అసత్యమని ఈసీ స్పష్టం చేసింది. ఆన్‌లైన్ ద్వారా ఓట్లను తొలగించడం సాధ్యం కాదని ఈ మేరకు ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది.

ఒక ఓటరుకు సమాచారం ఇవ్వకుండా వారి ఓటును ఎవరూ తొలగించలేరని ఈసీ వివరించింది. 2023లో కర్ణాటకలోని అలంద్ నియోజకవర్గంలో ఓట్ల తొలగింపుకు ప్రయత్నాలు జరిగాయని, ఈ విషయంపై దర్యాప్తు చేయాలని ఈసీ స్వయంగా ఫిర్యాదు చేసిందని తెలిపింది. ఆ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ నాయకుడు బి.ఆర్. పాటిల్ గెలిచారని కూడా గుర్తు చేసింది. అంతకు ముందు 2018 ఎన్నికల్లో బీజేపీ అభ్యర్థి గెలిచారని ఈసీ తన ప్రకటనలో పేర్కొంది.


Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick