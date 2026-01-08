  • Menu
ఈడీ సంచలన ఆరోపణ: ‘సీఎం మమత ఆధారాలను బలవంతంగా తీసుకెళ్లిపోయారు’

ఈడీ సంచలన ఆరోపణ: ‘సీఎం మమత ఆధారాలను బలవంతంగా తీసుకెళ్లిపోయారు’
Highlights

ఐ-ప్యాక్ డైరెక్టర్ ప్రతీక్ జైన్ నివాసంలో సోదాలు నిర్వహిస్తుండగా, ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ అక్కడికి చేరుకుని దర్యాప్తుకు ఆటంకం కలిగించారని ఈడీ...

ఐ-ప్యాక్ డైరెక్టర్ ప్రతీక్ జైన్ నివాసంలో సోదాలు నిర్వహిస్తుండగా, ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ అక్కడికి చేరుకుని దర్యాప్తుకు ఆటంకం కలిగించారని ఈడీ పేర్కొంది. ఈ మేరకు ఒక అధికారిక ప్రకటనను విడుదల చేస్తూ జరిగిన పరిణామాలను వివరించింది.

ఈడీ చేసిన ప్రధాన ఆరోపణలు

ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ తన అనుచరులు మరియు పోలీసు అధికారులతో కలిసి ప్రతీక్ జైన్ ఇంట్లోకి ప్రవేశించారని ఈడీ తెలిపింది. ఆ సమయంలో దర్యాప్తుకు అత్యంత కీలకమైన ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు, పలు కీలక దస్త్రాలను (Files) వారు బలవంతంగా తమతో తీసుకెళ్లిపోయారని స్పష్టం చేసింది.

బొగ్గు అక్రమ రవాణా (Coal Scam) కేసులో వచ్చిన ఆదాయం హవాలా రూపంలో ఐ-ప్యాక్ సంస్థకు చేరిందని ఈడీ అనుమానిస్తోంది. ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తికి, ఈ సంస్థకు మధ్య కోట్లాది రూపాయల ఆర్థిక లావాదేవీలు జరిగినట్లు తమ దర్యాప్తులో ప్రాథమిక ఆధారాలు లభించాయని వెల్లడించింది.

ఈ సోదాలు కేవలం ఒక సాధారణ చట్టపరమైన ప్రక్రియలో భాగంగానే జరిగాయని, దీని వెనుక ఎలాంటి రాజకీయ పార్టీని లేదా ఎన్నికలను లక్ష్యంగా చేసుకునే ఉద్దేశం లేదని ఈడీ స్పష్టం చేసింది.

ముఖ్యమంత్రి వచ్చే వరకు సోదాలు చాలా శాంతియుతంగా జరిగాయని, అయితే ఆమె భారీ పోలీసు బలగాలతో రావడంతో దర్యాప్తు ప్రక్రియకు విఘాతం కలిగిందని ఈడీ అసహనం వ్యక్తం చేసింది.

ఈ పరిణామం ఇప్పుడు కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య మరోసారి రాజకీయ యుద్ధానికి తెరలేపింది. దర్యాప్తు సంస్థల విధులకు ఆటంకం కలిగించడంపై ఈడీ తదుపరి చర్యలు ఎలా ఉంటాయనేది ఇప్పుడు ఉత్కంఠగా మారింది.

