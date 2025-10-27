దేశవ్యాప్తంగా ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ
బిహార్లో నిర్వహించిన మాదిరిగానే.. దేశవ్యాప్తంగా S.I.Rకు సిద్ధమైన కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం..వివరాలను వెల్లడించనుంది.
బిహార్లో నిర్వహించిన మాదిరిగానే.. దేశవ్యాప్తంగా S.I.Rకు సిద్ధమైన కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం..వివరాలను వెల్లడించనుంది. ఈ మేరకు నేడు ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేసింది. దశలవారీగా దేశవ్యాప్తంగా S.I.R నిర్వహించనున్న ఈసీ... తొలి విడతలో చేపట్టే రాష్ట్రాల పేర్లు వెల్లడించే అవకాశముంది.
ఇందుకు సంబంధించిన కీలక ప్రకటనను ఈసీ నేడు సాయంత్రం 4 గంటల 15 నిమిషాలకు ఓ సమావేశంలో విడుదల చేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. 2026లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న రాష్ట్రాలతో పాటు 15 రాష్ట్రాల్లో మొదటి విడత ఎస్ఐఆర్ను చేపట్టే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. తమిళనాడు, పశ్చిమబెంగాల్, కేరళ, అస్సాం, పుదుచ్చేరిల్లో వచ్చే ఏడాది శాసనసభ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.
