Earthquake: కశ్మీర్ లోయలో భూప్రకంపనలు: రిక్టర్ స్కేలుపై 4.8 తీవ్రత.. భయంతో రోడ్లపైకి పరుగులు తీసిన జనం!
Earthquake: జమ్మూ కశ్మీర్ లోయలో సోమవారం ఉదయం భూప్రకంపనలు సంభవించాయి.
Earthquake: జమ్మూ కశ్మీర్ లోయలో సోమవారం ఉదయం భూప్రకంపనలు సంభవించాయి. శ్రీనగర్ సహా సమీప జిల్లాల్లో భూమి ఒక్కసారిగా కంపించడంతో ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. రిక్టర్ స్కేలుపై ఈ భూకంపం తీవ్రత 4.8గా నమోదైనట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
ఎక్కడెక్కడ ప్రభావం చూపింది?
నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సిస్మాలజీ (NCS) నివేదిక ప్రకారం.. శ్రీనగర్, బుద్గాం, పుల్వామాతో పాటు లోయలోని పలు ప్రాంతాల్లో ప్రకంపనలు స్పష్టంగా కనిపించాయి. భూకంప కేంద్రం (Epicenter) శ్రీనగర్కు సమీపంలోని బద్గాం వద్ద భూగర్భంలో కేంద్రీకృతమై ఉన్నట్లు భూవిజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు.
భయాందోళనలో ప్రజలు:
ఉదయాన్నే భూమి కంపించడంతో ఇళ్లలో ఉన్న వారు ప్రాణభయంతో రోడ్లపైకి పరుగులు తీశారు. దాదాపు కొన్ని సెకన్ల పాటు భూమి కంపించడంతో భవనాలు ఊగడం, గృహోపకరణాలు కిందపడటంతో స్థానికులు ఆందోళన చెందారు. అయితే, ఇప్పటివరకు అందిన సమాచారం ప్రకారం ఈ ప్రకంపనల వల్ల ఎలాంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగలేదని అధికారులు ధ్రువీకరించారు.
జమ్మూ కశ్మీర్ ప్రాంతం భూకంపాల పరంగా అత్యంత ప్రమాదకరమైన 'జోన్-5' (Seismic Zone V) పరిధిలో ఉండటంతో, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తు నిర్వహణ శాఖ హెచ్చరించింది.