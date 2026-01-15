  • Menu
Sankranti festival: సంక్రాంతి రోజున ఇలా చేస్తే శుభఫలితాలు..!!

Sankranti festival: తెలుగు ప్రజలకు అత్యంత పవిత్రమైన పండుగలలో సంక్రాంతి ఒకటి. ఈ పండుగను కేవలం సంబరంగా కాకుండా ఆధ్యాత్మికంగా పాటిస్తే విశేషమైన పుణ్యఫలితాలు లభిస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు. సంక్రాంతి రోజున సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించే పుణ్య ఘడియతో కొత్త శుభారంభాలకు ఇది సంకేతంగా భావిస్తారు. అందుకే ఈ రోజు చేసే ప్రతి కార్యానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.

సంక్రాంతి ఉదయం సూర్యోదయానికి ముందే నిద్రలేచి తలస్నానం చేయడం శ్రేయస్కరం. శుభ్రమైన మనస్సుతో, శుద్ధమైన దేహంతో రోజు ప్రారంభిస్తే మంచి శక్తి లభిస్తుందని విశ్వాసం. అనంతరం కొత్త వస్త్రాలు ధరించి సూర్యనారాయణుడిని స్మరించాలి. సూర్యుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం ద్వారా ఆరోగ్యం, దీర్ఘాయుష్షు, శ్రేయస్సు కలుగుతాయని శాస్త్రాలు పేర్కొంటాయి.

ఈ రోజు పితృదేవతలను స్మరించి దానధర్మాలు చేయడం అత్యంత ముఖ్యమైనది. అన్నదానం, వస్త్రదానం, తిలదానం వంటి దానాలు చేస్తే పితృదోషాలు నివారించి కుటుంబానికి శాంతి, సౌభాగ్యం కలుగుతాయని నమ్మకం. అలాగే ఇష్టదైవాన్ని పూజించి నైవేద్యం సమర్పించిన అనంతరం పెద్దల ఆశీర్వాదం తీసుకోవడం ఆనవాయితీ.

సంక్రాంతి రోజున సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం, సూర్యనారాయణ వ్రతం చేయడం వల్ల కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా శక్తిమేర దానం చేస్తే అది అనేక రెట్లు ఫలితాన్ని ఇస్తుందని విశ్వాసం. ఈ విధంగా సంప్రదాయాలను పాటిస్తూ సంక్రాంతి పండుగను ఆధ్యాత్మికంగా జరుపుకుంటే జీవితంలో సుఖసంతోషాలు వృద్ధి చెందుతాయని విశ్వసిస్తారు.

