Did You Know? రజనీకాంత్ కోసం శ్రీదేవి 7 రోజుల ఉపవాసం! ఆరేళ్ల క్రితం నాటి ఆసక్తికర రహస్యం వెలుగులోకి..
సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ ఆరోగ్యం కోసం శ్రీదేవి ఏడు రోజులు ఉపవాసం ఉన్నారన్న వార్త వైరల్ అవుతోంది. జైలర్ 2 రిలీజ్ డేట్ మరియు శ్రీదేవి త్యాగం గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.
రజనీకాంత్, శ్రీదేవి వెండితెరపై సూపర్ హిట్ జోడీగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. వీరిద్దరూ కలిసి దాదాపు 20 సినిమాల్లో నటించారు. వీరి మధ్య ఉన్నది కేవలం వృత్తిపరమైన సంబంధమే కాదు, ఒక గొప్ప స్నేహం కూడా. 2011లో రజనీకాంత్ తీవ్ర అనారోగ్యం బారిన పడినప్పుడు శ్రీదేవి ఆయన కోలుకోవాలని కోరుకుంటూ అరుదైన త్యాగం చేశారు.
అసలు ఏం జరిగింది?
2011లో 'రానా' సినిమా షూటింగ్ సమయంలో రజనీకాంత్ అస్వస్థతకు లోనయ్యారు. పరిస్థితి విషమించడంతో ఆయనను సింగపూర్లోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆ సమయంలో రజనీ ఆరోగ్యంపై అభిమానుల్లో తీవ్ర ఆందోళన నెలకొంది. తన ప్రియ మిత్రుడు క్షేమంగా తిరిగి రావాలని శ్రీదేవి షిరిడీ సాయిబాబాకు మొక్కుకున్నారు. ఆ మొక్కులో భాగంగా ఆమె ఏడు రోజుల పాటు కఠిన ఉపవాసం చేసి, పూణేలోని సాయిబాబా ఆలయాన్ని దర్శించుకున్నారట. రజనీ కోలుకున్నాకే ఆమె ఈ విషయాన్ని సన్నిహితులకు వెల్లడించినట్లు సమాచారం.
రజనీకాంత్ 'జైలర్ 2' అప్డేట్స్:
ప్రస్తుతం రజనీకాంత్ తన సెన్సేషనల్ హిట్ సీక్వెల్ 'జైలర్ 2' (హుకుం) షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు. నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
- రిలీజ్ డేట్: ఈ చిత్రాన్ని 2026 జూన్ 12న విడుదల చేయనున్నట్లు స్వయంగా రజనీకాంత్ ప్రకటించారు.
- స్టార్ కాస్ట్: ఈ సీక్వెల్లో విజయ్ సేతుపతి, ఎస్.జె. సూర్యలతో పాటు బాలీవుడ్ నటి విద్యాబాలన్ కూడా కీలక పాత్రలో నటించబోతున్నట్లు సమాచారం.
- మల్టీస్టారర్: మోహన్లాల్, శివరాజ్కుమార్ పాత్రలు కూడా ఈ పార్ట్లో కొనసాగనున్నాయి.
ఏడు పదుల వయసులోనూ రజనీకాంత్ తన ఎనర్జీతో కుర్ర హీరోలకు గట్టి పోటీ ఇస్తున్నారు. ఆయన కోసం శ్రీదేవి చేసిన ఈ త్యాగం వారి మధ్య ఉన్న గొప్ప స్నేహానికి నిదర్శనమని అభిమానులు కొనియాడుతున్నారు.