DGCA: ఇండిగో సంక్షోభంపై డీజీసీఏ కొరడా: నలుగురు ఫ్లైట్ ఆపరేషన్స్ ఇన్స్పెక్టర్లపై వేటు
DGCA: దేశీయ విమానయాన సంస్థ ఇండిగోలో నెలకొన్న సంక్షోభం (IndiGo Crisis) పై డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (DGCA) దర్యాప్తును మరింత ముమ్మరం చేసింది. ఈ క్రమంలో, విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న నలుగురు ఫ్లైట్ ఆపరేషన్స్ ఇన్స్పెక్టర్లను సస్పెండ్ చేసినట్లుగా మీడియా వర్గాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
ఈ అధికారుల తొలగింపునకు సంబంధించి డీజీసీఏ అధికారికంగా స్పష్టమైన కారణాలను ప్రకటించనప్పటికీ, విమానయాన సంస్థ యొక్క భద్రత మరియు కార్యకలాపాల పర్యవేక్షణలో లోపాలు తలెత్తడం వల్లే ఈ సంక్షోభం వచ్చిందని డీజీసీఏ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అందుకే ఈ విభాగంలోని నలుగురు అధికారులపై చర్యలు తీసుకున్నట్లు సమాచారం.
ఇండిగోలో తలెత్తిన గందరగోళం నేపథ్యంలో, డీజీసీఏ ఆ సంస్థపై తన పర్యవేక్షణను గణనీయంగా పెంచింది. అందులో భాగంగా, గురుగ్రామ్లోని ఇండిగో ప్రధాన కార్యాలయంలో ప్రత్యేకంగా రెండు దర్యాప్తు బృందాలను ఏర్పాటు చేసింది.
మొదటి బృందం: ఇది ఇండిగో యొక్క రోజువారీ విమాన కార్యకలాపాలు, సిబ్బంది వినియోగం (Crew utilization) మరియు నిర్వహణ వంటి కీలక అంశాలను పరిశీలిస్తుంది.
రెండో బృందం: ఈ బృందం సంక్షోభం కారణంగా ప్రయాణికులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు—ముఖ్యంగా రిఫండ్లు, లగేజీ తిరిగివ్వడం (Baggage return) వంటి వాటిని పర్యవేక్షించి, సమస్యల పరిష్కారాన్ని సమీక్షిస్తుంది.
ఈ రెండు బృందాలు తమ పరిశీలనలకు సంబంధించిన నివేదికలను ఎప్పటికప్పుడు ఉన్నతాధికారులకు అందజేయనున్నాయి.