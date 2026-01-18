  • Menu
DGCA Slaps ₹22.20 Crore Fine: ఏకంగా రూ. 22.20 కోట్ల జరిమానా.. ప్రయాణికుల అవస్థలే కారణం!

Highlights

ఇండిగో ఎయిర్‌లైన్స్‌కు డీజీసీఏ రూ. 22.20 కోట్ల భారీ ఫైన్ విధించింది. డిసెంబర్‌లో వేలాది విమానాల రద్దు, ప్రయాణికుల అవస్థలే కారణమని దర్యాప్తులో తేలింది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.

ప్రముఖ విమానయాన సంస్థ ఇండిగో (IndiGo) కు గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. గత డిసెంబర్‌లో వేలాది విమానాల రద్దు, గంటల తరబడి ఆలస్యంతో లక్షలాది మంది ప్రయాణికులను ఇబ్బందులకు గురిచేసినందుకు గాను, విమానయాన నియంత్రణ సంస్థ డీజీసీఏ (DGCA) ఇండిగోపై రూ. 22.20 కోట్ల భారీ జరిమానా విధించింది.

అసలేం జరిగింది?

2025 డిసెంబర్ 3 నుండి 5వ తేదీ మధ్య ఇండిగో సర్వీసులు పూర్తిగా అస్తవ్యస్తమయ్యాయి.

రద్దులు: ఏకంగా 2,507 విమాన సర్వీసులు రద్దు చేయబడ్డాయి.

ఆలస్యం: 1,852 విమానాలు షెడ్యూల్ కంటే ఆలస్యంగా నడిచాయి.

బాధితులు: దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 3 లక్షల మంది ప్రయాణికులు ఎయిర్‌పోర్టుల్లో చిక్కుకుపోయి నరకయాతన అనుభవించారు.

విచారణలో తేలిన షాకింగ్ నిజాలు:

కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాటు చేసిన విచారణ కమిటీ ఈ సంక్షోభానికి గల కారణాలను బయటపెట్టింది:

  1. నిర్వహణ లోపాలు: తక్కువ వనరులతో (సిబ్బంది, విమానాలు) ఎక్కువ సర్వీసులు నడపాలని చూడటం.
  2. సాఫ్ట్‌వేర్ విఫలం: విమాన షెడ్యూలింగ్ మరియు సిబ్బంది కేటాయింపులో సాఫ్ట్‌వేర్ వ్యవస్థలు మొరాయించాయి.
  3. ముందస్తు ప్రణాళిక లేకపోవడం: అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడంలో మేనేజ్‌మెంట్ పూర్తిగా విఫలమైందని కమిటీ తేల్చింది.

దీంతో సంస్థపై జరిమానా విధించడమే కాకుండా, ఇండిగో సీనియర్ మేనేజ్‌మెంట్‌పై కూడా డీజీసీఏ కఠిన చర్యలు తీసుకుంది.

ఇండిగో స్పందన:

ఈ భారీ జరిమానాపై ఇండిగో మాతృ సంస్థ 'ఇంటర్ గ్లోబ్ ఏవియేషన్' స్పందించింది. డీజీసీఏ ఆదేశాలను ధృవీకరిస్తూ.. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా తమ అంతర్గత వ్యవస్థలను సమీక్షించుకుంటామని, ప్రయాణికులకు మెరుగైన సేవలందిస్తామని హామీ ఇచ్చింది.

