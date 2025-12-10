  • Menu
Delhi High Court Slams IndiGo Crisis: ఇండిగో సంక్షోభంపై ఢిల్లీ హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

Delhi High Court Slams IndiGo Crisis: ఇండిగో సంక్షోభంపై ఢిల్లీ హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు
Delhi High Court Slams IndiGo Crisis: ఇండిగో సంక్షోభంపై ఢిల్లీ హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

Delhi High Court Slams IndiGo Crisis: ఇండిగో సంక్షోభంపై ఢిల్లీ హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.

Delhi High Court Slams IndiGo Crisis: ఇండిగో సంక్షోభంపై ఢిల్లీ హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇండిగో తీరుతో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడ్డారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఇండిగో విమానాల రద్దుతో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా దెబ్బతిందని అభిప్రాయపడిన ఢిల్లీ హైకోర్టు.. అసలు ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందో చెప్పాలని కేంద్రానికి ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇప్పటికే ఇండిగోకు షోకాజ్ నోటీసులు ఇచ్చామన్న కేంద్రం..విమానాల రద్దుపై ఇండిగో క్షమాపణలు చెప్పిందని వివరణ ఇచ్చింది.

